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Вуличні художники присвячують графіті коронавірусу (Фото)
Проблема пандемії коронавіруса відгукнулася в мистецтві.
Все не так погано, коли до роботи беруться пухнастики
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Неприємності підстерігають там, де їх ніхто не чекає
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Коронавірус та маска для кота: приколи на злобу дня
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Коли фотошопом захоплюєшся більше, ніж здоровим глуздом
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