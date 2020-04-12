Житомирський музей відзначає День Космонавтики онлайн

Новини культури:Музей космонавтики ім. Корольова через карантинні заходи запрошує приєднатися у неділю, 12 квітня, до відзначення Всесвітнього дня космонавтики у режимі онлайн.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

"До Дня працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародного дня польоту людини у космос, Музей космонавтики ім. С.П. Корольова спільно з департаментом культури, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації підготував програму публікацій, які 12 квітня розміщуватимуться на офіційному сайті музею та у соціальних мережах Facebook й Instagram", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, о 10.00 відбудеться привітання з Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародним днем польоту людини у космос, а о 10.30 – підведення підсумків конкурсу "Мій космос".

Об 11.00 розпочнеться вікторина для знавців та любителів космосу, переможців якої оголосять 14 квітня.

На 12.00 заплановане знайомство з 25 космічними експозиціями, розташованими в музеях різних міст України.

О 13.00 музей покаже мікрофільм про фестиваль "Мрії про космос", а о 13.30 запрошує познайомити з Арсенієм Касянчуком – другом музею, учасником різних конкурсів. За допомогою телескопу та фотоапарата він робить вражаючі астрофотографії.

О 14.30 транслюватимуть фільм "Тріумф і трагедія "Колумбія" до дня першого запуску космічного шатлу "Колумбія".

Онлайн-заходи о 15.00 завершить слайд-шоу "Космічна мандрівка" для наймолодших.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі в рамках відзначення 113-ї річниці від дня народження авіаконструктора Сергія Корольова у Музеї космонавтики запустили унікальний зореліт "Еней", аналогів якому немає в Україні.