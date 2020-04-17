До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках

Новини культури:Компанія постаралася до дня мистецтва.

До Всесвітнього дня мистецтва Google Arts & Culture запустила нову колекцію Family Fun with Arts & Culture, яка допоможе по-новому дізнатися про мистецтво, тварин, науці, космосі, книгах і музиці в період карантину, коли мільйони людей сидять вдома.

Враховуючи, що подорожувати зараз неможливо, а певний людей просто тягне в нові місця, список цікавих місць у колекції Google точно допоможе скоротати час.

Можна дізнатися, що знаходиться всередині чорної діри, прогулятися з гігантом Юрського періоду у віртуальній реальності або навіть практикувати магію Гаррі Поттера.

А для самих маленьких, можна поспостерігати за цікавим пінгвіном у віртуальній екскурсії по музейним галереях. Цих розваг точно вистачить на кілька вечорів пребівания будинку під час карантину.