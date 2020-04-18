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Вистава "Сімейний альбом" увійшла в програму міжнародного онлайн-фестивалю

Вистава "Сімейний альбом" увійшла в програму міжнародного онлайн-фестивалю
12:09 Сьогодні Телеграф dt.ua Скріншот із відео

Новини культури:З сотні вистав до участі у фестивалі обрали 23.

Вистава "Сімейний альбом/Album di Famiglia" (режисер Маттео Спіацці) Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра обрана до участі у International Online Theatre Festival 2020. Як повідомляється на сторінці театру на Facebook, з сотні вистав до участі у фестивалі обрали 23

"Фестиваль дає змогу усім, хто тільки про це міг мріяти, побачити онлайн етапні роботи всесвітньо відомих театральних режисерів: "(A)pollonia" (Кшиштоф Варліковський), "Заміжжя Марії Браун" та "Ворог народу" (Томас Остермайер), "Орландо" (Кеті Мітчелл), "Ленін" (Міло Pау), "Макбет" (Гжегож Яжина), постановки театру Schaubühne Berlin, театральних компаній Reckless Sleepers, English Touring Theatre тощо", - йдеться у повідомленні.

Фестиваль триватиме з 15 квітня по 15 травня.

Вистава "Сімейний альбом/Album di Famiglia" розповідає про родину, що проживає у 90-х роках в Україні. В ній поєднуються три покоління.  Те, що колись мало величезне значення, швидко перестає цінуватися нащадками.

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"Ми надзвичайно щасливі співпраці з Маттео. Він надзвичайний майстер, режисер яких треба завжди шукати, бо окрім надзвичайних професійних якостей, ще й прекрасна людина. Дружня, весела, привітна. Для нашого театру потрапити в компанію з Варліковським, Остермаєром, Мітчелл, Рау - це неймовірна вдача і показник того, що ми йдемо у правильному напрямку. Ми готуємо справжні ексклюзиви. Нам не цікаві історії, які вже ставлені-переставлені. Ми шукаємо унікальний, сучасний, авторських продукт , і цей продукт - перемагає!", - заявив художній керівник театру Стас Жирков.

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Кинофестиваль, Онлайн, Програма, Міжнародний, Сімейний альбом, Album di Famiglia, Вистава.
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