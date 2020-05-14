У найдавнішому в світі храмі знайшли прихований геометричний малюнок

Новини культури:Дослідники припускають, що споруда в Туреччині, яка вважається найстарішим з відомих в світі храмів, була розроблена з використанням геометричних принципів.

Таке розуміння архітектури «дещо незвичне» для культур мисливців-збирачів, підкреслюють археологи з Тель-Авівського університету.

Комплекс Гебеклі-Тепе в Туреччині, який багато хто вважає найпершою культовою спорудою, являє собою великий неолітичний комплекс, побудований більше 11 000 років тому, але сучасні люди натрапили на цей гігантський релікт кам’яної доби тільки в 1990-х роках.

Гебеклі-Тепе на кілька тисяч років старша за Стоунхендж і єгипетські піраміди. Незважаючи на неймовірний вік споруди, новий аналіз показує, що архітектори, які планували розташування загадкових стовпів і огорож Гебеклі-Тепе, були набагато більш досвідчені в створенні геометричних структур, ніж ми думали.

«Гебеклі-Тепе — це археологічне диво. Оскільки в той час не було ніяких свідоцтв ведення сільського господарства або одомашнення тварин, вважається, що це місце було побудовано мисливцями-збирачами. Однак його архітектурна складність досить незвична для них», — говорить археолог Аві Гофер з Тель-Авівського університету.

За словами дослідників, які використовували просторовий алгоритм для вимірювання і аналізу архітектурної форми макету Гебеклі-Тепе, комплекс складається не з окремих, не пов’язаних між собою структур, а з пов’язаних корпусів і стовпів, які були сконструйовані відповідно до єдиного плану.

Найбільш примітно, що центральні точки трьох найбільш значних просторів Гебеклі-тепе, відомих, як Вкладення B, C і D здаються геометрично пов’язаними між собою, грунтуючись на формі майже ідеального рівностороннього трикутника.

«Я, звичайно, цього не очікував. Всі корпуси мають різні розміри і форми, тому ймовірність того, що ці центральні точки випадково утворили б рівносторонній трикутник, дуже мала», — сказав археолог і співавтор дослідження Джил Хаклай.

Такий рівень попереднього планування — особливо за тисячу років до визнаної появи писемності - зажадав би використання інших видів маркерів, таких як камені, викладені на землі, щоб накидати тимчасову карту, припускають дослідники.

Результати також можуть означати, що кількість людей, необхiдних для реалiзацiї цих амбітних структур могло бути набагато більше, ніж думали раніше.

«Рівень організації і робочої сили, необхідний для будівництва мегалітичної архітектури в Гебеклі-Тепе, слід помножити на три в порівнянні з попередніми оцінками, якщо наша ідея буде прийнята», — пишуть автори.

Звичайно, також можливо, що ці складні геометричні креслення, можливо, були просто побудовані протягом тривалих періодів часу, що могло б зробити збільшення робочої сили менш актуальним.

Зараз розкопані лише чотири кам’яних кола, але дослідники вважають, що всередині пагорба знаходяться ще два десятка кіл, які поки не вивчені.