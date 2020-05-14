Скачать
Четвер, 14.05.2020
Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі
Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі
Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Кваліфікація на Олімпійські ігри пройде з 29 червня по 4 липня 2021 року
Кваліфікація на Олімпійські ігри пройде з 29 червня по 4 липня 2021 року
Китай випробував технології безпечної квантової передачі часу
Китай випробував технології безпечної квантової передачі часу

У найдавнішому в світі храмі знайшли прихований геометричний малюнок

У найдавнішому в світі храмі знайшли прихований геометричний малюнок
22:14 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Дослідники припускають, що споруда в Туреччині, яка вважається найстарішим з відомих в світі храмів, була розроблена з використанням геометричних принципів.

Таке розуміння архітектури «дещо незвичне» для культур мисливців-збирачів, підкреслюють археологи з Тель-Авівського університету.

Комплекс Гебеклі-Тепе в Туреччині, який багато хто вважає найпершою культовою спорудою, являє собою великий неолітичний комплекс, побудований більше 11 000 років тому, але сучасні люди натрапили на цей гігантський релікт кам’яної доби тільки в 1990-х роках.

Гебеклі-Тепе на кілька тисяч років старша за Стоунхендж і єгипетські піраміди. Незважаючи на неймовірний вік споруди, новий аналіз показує, що архітектори, які планували розташування загадкових стовпів і огорож Гебеклі-Тепе, були набагато більш досвідчені в створенні геометричних структур, ніж ми думали.

«Гебеклі-Тепе — це археологічне диво. Оскільки в той час не було ніяких свідоцтв ведення сільського господарства або одомашнення тварин, вважається, що це місце було побудовано мисливцями-збирачами. Однак його архітектурна складність досить незвична для них», — говорить археолог Аві Гофер з Тель-Авівського університету.

За словами дослідників, які використовували просторовий алгоритм для вимірювання і аналізу архітектурної форми макету Гебеклі-Тепе, комплекс складається не з окремих, не пов’язаних між собою структур, а з пов’язаних корпусів і стовпів, які були сконструйовані відповідно до єдиного плану.

Найбільш примітно, що центральні точки трьох найбільш значних просторів Гебеклі-тепе, відомих, як Вкладення B, C і D здаються геометрично пов’язаними між собою, грунтуючись на формі майже ідеального рівностороннього трикутника.

«Я, звичайно, цього не очікував. Всі корпуси мають різні розміри і форми, тому ймовірність того, що ці центральні точки випадково утворили б рівносторонній трикутник, дуже мала», — сказав археолог і співавтор дослідження Джил Хаклай.

Такий рівень попереднього планування — особливо за тисячу років до визнаної появи писемності - зажадав би використання інших видів маркерів, таких як камені, викладені на землі, щоб накидати тимчасову карту, припускають дослідники.

Результати також можуть означати, що кількість людей, необхiдних для реалiзацiї цих амбітних структур могло бути набагато більше, ніж думали раніше.

«Рівень організації і робочої сили, необхідний для будівництва мегалітичної архітектури в Гебеклі-Тепе, слід помножити на три в порівнянні з попередніми оцінками, якщо наша ідея буде прийнята», — пишуть автори.

Звичайно, також можливо, що ці складні геометричні креслення, можливо, були просто побудовані протягом тривалих періодів часу, що могло б зробити збільшення робочої сили менш актуальним.

Зараз розкопані лише чотири кам’яних кола, але дослідники вважають, що всередині пагорба знаходяться ще два десятка кіл, які поки не вивчені.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Храм, Туреччина, Дослідження, Дослідники, Археологвя.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Глава СОТ достроково йде з посади
02 Ляшко: Метро у Києві, Харкові і Дніпрі можуть запустити не в один день
03 Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків
04 Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
05 США загрожує перший масштабний ураган 2020 року
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил
Російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил
Президента Зеленського просять визнати геноцид вірменського народу
Президента Зеленського просять визнати геноцид вірменського народу
Китай відреагував на український позов до суду через коронавірус
Китай відреагував на український позов до суду через коронавірус
Святославу Вакарчуку - 45: як лідер &quot;Океану Ельзи&quot; виглядав в дитинстві
Святославу Вакарчуку - 45: як лідер "Океану Ельзи" виглядав в дитинстві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся