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Археологи знайшли унікальну монету, яка символізує повстання іудеїв

Археологи знайшли унікальну монету, яка символізує повстання іудеїв
11:44 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:Всього відомо близько 22 тисяч монет, знайдених у Старому місті.

В Ізраїлі вчені виявили на території Старого міста унікальну монету з бронзи часів повстання Шимона Бар-Кохби проти римлян, яка є символом опору.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на The Jerusalem Post.

Така знахідка вважається великою удачею. Адже всього відомо близько 22 тисяч монет, знайдених у Старому місті. Але ця монета виявилася лише четвертою, яка не тільки відноситься до періоду повстання іудеїв проти римлян під керівництвом Шимона Бар-Кохби, але і символізує його.

Головною особливістю, що робить цей артефакт вкрай рідкісним, є наявність на ній двох написів. На одній стороні давньоєврейськими літерами написано слово "Єрусалим", а на іншій - "Другий рік свободи Ізраїлю". Крім того, на монеті викарбовано зображення грона винограду і пальми, але це звичайні символи для монет Бар-Кохби.

Попередня подібна знахідка була зроблена 40 років тому.

Це повстання спалахнуло близько 132 роки нашої ери за імператора Адріана після того, як римляни заснували колонію в цьому районі і звели на Храмовій горі своє святилище, присвячене богу Юпітеру.

Цей історичний факт можна назвати спробою відновлення єврейської державності. Але повстання було придушене 136 році.

Головною метою повсталих було захоплення Єрусалиму, але підкорити це місто вони так і не змогли. Археологи вважають так тому, що повстанці Бар-Кохби карбували в ньому невелику кількість монет. Одну з них і знайшли.

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Римляни, Повстання, Стародавня монета, Іудеї.
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