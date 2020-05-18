Як українські музеї в умовах карантину відзначають Міжнародний день музеїв

Новини культури:У понеділок, 18 травня, музеї усього світу відкривають свої двері, щоб відсвяткувати Міжнародний день музеїв.

Щороку Міжнародна рада музеїв обирає і затверджує тему Міжнародного дня музеїв. У 2020 році темою стала: «Музеї заради рівності: різноманітність та інклюзія», яка набула своєрідного звучання в умовах карантину та локдауну в усіх куточках світу.

Поки що українські музеї не можуть фізично відчинити свої двері, однак можуть освоювати новий шлях комунікації з відвідувачами та пропонувати їм нові формати взаємодії.

НВ STYLE зібрав заходи до Міжнародного дня музеїв у музеях Києва, Одеси та Луцька:

Музей Ханенків вперше проводить святкування День музеїв онлайн, яке розтягнулося на три дні - 16−18 травня. У музеї розробили святкову програму з урахуванням інклюзії як провідного напрямку діяльності та запланували ряд публікацій та ефірів, присвяченим дітям, людям з інвалідністю та на підтримку Міжнародного дня боротьби з гомофобією, трансфобією і біфобією.

У музеї Булгакова святкування Міжнародного дня музеїв збіглося з масштабним святкуванням Дня народження письменника, який відзначають 15 травня. Тому з цього дня і до 18 травня тут тривають читання творів письменника онлайн різними мовами світу: серед читачів — гід по Києву Юлія Бевзенко, маркетолог Даніїл з Варшави, викладач бальних танців Сергій з Японії та багато інших.

У Музеї книги і друкарства пройде віртуальна екскурсія музейною виставкою Моя, твоя — наша Ліна Костенко і флешмоб на сторінці музею у Facebook у рамках Ночі Музеїв 2020.

Художній музей не анонсував спеціальних заходів до Міжнародного дня музеїв, але весь минулий тиждень тут проходила Museum Week, у рамках якої команда музею ділилася спогадами, розповідями з історії українського мистецтва, а також представила перший музейний подкаст — розповідь про відому в усьому світі авангардистку Олександру Екстер.

До Дня музеїв команда музею підготувала міжнародний онлайн-проект Рівніші за інших: про злочини та привілеї в СССР — серію публікацій про нерівність та злочинність тоталітарного режиму в СССР, а також наліпки для Телеграму з персонажами Колгоспу тварин Джорджа Орвелла. Серія дописів з історичними документами та фактами публікуватиметься під хештегом #рівнішізаінших у Facebook, Instagram та Telegram.

Музей проведе 24 онлайн-трансляції, об'єднаних цьогорічною темою Дня музеїв. Кожної години з 11:00 у Facebook, прямому ефірі в Instagram та у форматі Zoom-конференцій відбуватимуться онлайн-екскурсії, майстер-класи для дітей, ефіри з представниками інших музейних інституцій.

Один з небагатьох музеїв, які у цей святковий день можна відвідати особисто (при дотриманні соціального дистанціювання та маскового режиму). До Міжнародного дня музеїв та культурно-мистецької акції Ніч музеїв музей Корсаків підготував для відвідувачів програму, яка включає перегляд арт-фільмів та квести, безкоштовні екскурсії, флешмоби та конкурси, а також нічну екскурсію з ліхтариками та спільний перегляд фільму Ніч у музеї.