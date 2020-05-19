Скачать
Вівторок, 19.05.2020
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 19 травня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 19 травня
Кіра Рудик: Кабмін Шмигаля найближчим часом буде відправлено у відставку
Кіра Рудик: Кабмін Шмигаля найближчим часом буде відправлено у відставку
На Чернігівщині створили штатну олімпійську спортивну команду
На Чернігівщині створили штатну олімпійську спортивну команду
Принц Гаррі і Меган Маркл святкують другу річницю весілля
Принц Гаррі і Меган Маркл святкують другу річницю весілля

День вишиванки 2020: цікаві факти про український етнічний одяг

День вишиванки 2020: цікаві факти про український етнічний одяг
15:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:У День вишиванки український традиційний одяг надягають усе більше людей не лише в нашій країні, а по всьому світу.

Коли святкують День вишиванки 2020

Українську вишиванку часто називають кодом нації. Залежно від історичного регіону України деталі та тематика орнаменту вишиванок відрізняються. Тому за зашифрованими у ній символами можна визначити регіон походження її власника.

День вишиванки – не офіційне й відносно молоде, проте дуже улюблене народне свято. Цього дня заведено одягати національне вбрання, куди б не довелося йти – на роботу, на зустріч із друзями чи деінде.

Традиційно День вишиванки відзначають щороку в третій четвер травня. Таким чином, у 2020 році це свято відзначатимемо 21 травня.

Свято зародилося як студентська ініціатива. Ідею акції у 2006 році запропонувала на той момент студентка Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Леся Воронюк. Дівчина запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Її підтримали інші студенти та викладачі й одяглися відповідно.

Спершу вишиванки вдягнули декілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Нині ж у цей день український традиційний одяг надягають усе більше людей не тільки в нашій країні, а по всьому світу.

Цікаві факти про українську вишиванку

Українська вишиванка має дуже давнє походження. Численні дослідження свідчать, що вбрання із вишивкою створювали ще до VI ст. Перші вишиванки відігравали не стільки функцію одягу, а, згідно з повір’ями, були таким собі оберегом для їхніх власників від зла. Тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах і подолі, щоб візерунок торкався тіла.

Вишивати національний одяг раніше бралися лише жінки, адже саме вони дарували виробу потужну позитивну енергетику. Зараз вишивають не тільки жінки, а й чоловіки.

У кожному регіоні України є своя техніка вишивання, орнамент і традиційні кольори вишиванки. Іноді навіть окремі села можуть похвалитися своїми особливими вишиванками. В Україні є близько сотні різних вишивальних технік. Серед найвідоміших – хрестик, гладь, низь, мереження, бігунець, плетіння. Вишивка однієї сорочки може займати від двох тижнів до трьох років – усе залежить від складності технік.

Першим модником, який поєднав українську вишиванку із буденним одягом, став Іван Франко. Він стильно скомбінував вишиту сорочку із піджаком. Саме у такому вигляді письменника можна побачити на 20-гривневій купюрі.

Найбільша кількість людей у вишиванках, яка зібралась в одному місці, була зафіксована у День Незалежності в 2011 році у місті Рівному. На центральному Майдані міста тоді зібралося 6570 людей у вишиванках. Цю цифру зафіксовано у Книзі рекордів України.

Сьогодні найбільш розповсюджені вишиванки білого кольору. Натомість вишиванки чорного кольору у давнину було прийнято одягати лише чоловікам. Українське національне вбрання все більше надихає дизайнерів.

На модних подіумах тема вишивки подається у найрізноманітніших варіантах.



Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Українці, Цікаві факти, День Вишиванки 2020, Етнічний одяг.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Гордон взяв інтерв'ю у російського терориста Гіркіна
02 Надаль визнаний кращим спортсменом в історії Іспанії
03 Рада сьогодні розгляне розблокування законопроекту про банки та подвійне громадянство
04 Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
05 Де та коли в Україні запрацюють камери на дорогах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Укрпошті&quot; можуть дозволити надавати фінансові послуги
"Укрпошті" можуть дозволити надавати фінансові послуги
Україна ризикує отримати серйозне погіршення проблем з екологією
Україна ризикує отримати серйозне погіршення проблем з екологією
&quot;Нова пошта&quot; запустила авіадоставку посилок із США та Китаю
"Нова пошта" запустила авіадоставку посилок із США та Китаю
Леонардо Ді Капріо пожертвував 2 мільйони доларів на підтримку гірських горил
Леонардо Ді Капріо пожертвував 2 мільйони доларів на підтримку гірських горил
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся