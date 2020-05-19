На ВДНГ почав працювати фентезі-парк під відкритим небом

Новини культури:У Києві відкрили нове красиве місце для прогулянок і відпочинку — парк Живих драконів і чарівних дерев.

На території ВДНГ з'явилося ще одне незвичайне місце - фентезі-парк, в якому встановлено більше 20 анімованих драконів з казок, міфів Стародавнього Сходу і Заходу, фантастичних книг, фільмів і комп'ютерних ігор. Розміри фігур вражають - їх висота коливається від двох до чотирьох метрів, а деякі дракони верхівками зачіпають багаторічні дерева.

Виставка інтерактивна - всі дракони не лише подають голос, але і рухаються. При цьому у кожного свій тембр, власна манера поведінки і навіть характер.

Експозицію вже побачили тисячі глядачів в декількох країнах, а ось для Києва подібні виставки - все ще зовсім новий рівень дозвілля.

З огляду на пандемію коронавірусу, в парку дотримуються всіх карантинних норм і, зокрема, вимог соціального дистанціювання. Завдяки тому, що кількість людей, які можуть одночасно знаходиться на його території, обмежена, у гостей виставки складається враження, що вони дійсно потрапили до казки.

Поруч з усіма фігурами розміщені інформаційні панелі, що в деталях розповідають відвідувачам про те, як міфи і легенди про цих істот виникали в різних культурах по всьому світу і чому дракони настільки популярні.

Виставка пробуде в Києві до кінця липня. Вона працює щодня з 10:00 до 20:00.