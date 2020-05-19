Венеційську бієнале перенесли на 2021 і 2022 роки

Новини культури:59-у Міжнародну арт-виставку, яка мала відбутися в 2021 році, перенесли на 2022 рік.

Через пандемію коронавірусу арт-події в рамках Венеціанської бієнале перенесли на 2021 і 2022 роки.

Організатори Венеціанської бієнале оголосили, що 17-та Міжнародна архітектурна виставка, яка повинна була пройти з 29 серпня по 29 листопада, перенесена на наступний рік, передає НВ.

Виставка, яка отримала назву пройде з 22 травня по 21 листопада 2021 року у Венеції.

Відповідно, 59-у Міжнародну арт-виставку, яка повинна була відбутися в 2021 році, перенесли на 2022 рік. Вона триватиме сім місяців - з 21 квітня по 27 листопада.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу також перенесли Каннський кінофестиваль, Євробачення, Leopolis Jazz Fest, Джазовий фестиваль у Монтре, Burning Man, Sziget і інші великі міжнародні виставки та фестивалі по всьому світу.