Після трьох місяців карантину з 1 червня запрацюють музеї Ватикану

Новини культури:Від понеділка, 1 червня, після майже трьох місяців закриття через карантин знову відновлюється робота Ватиканських музеїв.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Як підкреслюється в комюніке з нагоди відкриття, з огляду на ситуацію, що склалася в світі, основною передумовою для того, щоб наново відчинити двері музеїв, було максимальне дотримання заходів безпеки.

Так, відвідувачі мають дотримуватися дистанції, їм вимірюватимуть температуру при вході, який буде дозволений виключно за наявності захисної маски. Під час годин відкриття для відвідувачів чергуватиме медичний персонал.

Щоб запобігти скупченню людей при вході, запроваджено обов’язкове попереднє замовлення квитків через сайт. При цьому додаткова оплата за попередній продаж квитків, яка становить 4 євро, протягом періоду надзвичайного стану не стягатиметься.

Водночас на період надзвичайного стану скасовано безкоштовні відвідини музею в останню неділю місяця.

Крім того, буде відкрито доступ до Ватиканських садів та Папського палацу в Кастель Ґандольфо.

Як повідомлялося, Ватиканські музеї - комплекс музеїв у Римі, де зберігаються художні колекції, зібрані протягом століть Римськими Папами. Експозицію щороку оглядають близько 4 млн відвідувачів. Ватиканські музеї засновані в XVI столітті папою Юлієм II.