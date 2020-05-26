Скачать
Вівторок, 26.05.2020
Французька газета опублікувала мапу з Україною без Криму
Французька газета опублікувала мапу з Україною без Криму
Держборг України у доларовому еквіваленті за місяць зріс на 1,3%
Держборг України у доларовому еквіваленті за місяць зріс на 1,3%
Дві українки увійшли в список сенсацій Ролан Гаррос
Дві українки увійшли в список сенсацій Ролан Гаррос
Рецепт теплого салату з телятиною та гірчицею
Рецепт теплого салату з телятиною та гірчицею

На австрійському радіо триває український тиждень

На австрійському радіо триває український тиждень
14:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини культури:Австрійське радіо Ö1, яке входить до складу суспільного телерадіомовника ORF, присвятило окремий тиждень Україні.

Український тиждень триває 23 по 31 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Проєкт «Nebenan» функціонує вже багато років та розповідає про музику, літературу, культуру, історію та політику в країнах-сусідах ЄС. Цьогоріч останній тиждень травня вирішили присвятити Україні.

Стартував проєкт в суботу з програми «Мусульманська меншина між традицією та сучасністю», присвяченій татарській ідентичності, її релігійному корінню та місцю в сучасній Україні.

Недільний ранок розпочався зі знайомства з відомими українцями Австрії - генеральним вікарієм Ординаріату для вірних усіх Східних католицьких церков в Австрії о. Юрієм Коласою та першою жінкою-диригенткою Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац Оксаною Линів.

Далі австрійцям запропонували здійснити віртуальну подорож до мальовничих місць в Галичині та Одесі, заслухати саксофоніста з Одеси Андрія Прозорова та познайомитись з «українським серцем» популярного колись у Західній Європі «Moscow Art Trio» Михайлом Альперіним.

На завершення дня радіослухачам представили оповідання «Жаби в морі» в авторському виконанні Тетяни Малярчук, яка у 2018 році здобула авторитетну німецьку літературну премію імені Інґеборґ Бахман.

Протягом тижня вечорами на Ö1 звучатиме серія з шести частин про нову експериментальну музику з України. Окрема серія під назвою «Країна в кризовому режимі» буде присвячена ідентичності, міфам та конфлікту в Україні.

Крім того, в рамках проєкту «Nebenan» австрійці можуть заслухати твори українських письменників: Мар'яни Гапоненко, Марії Матіос, Оксани Забужко, Андрія Куркова, а також почути ранні записи українсько-американської народної музики, запальний гурт «ДахаБраха», музику Вадима Неселовського (джазове фортепіано), вокал Тамари Лукашевої та драматичне сопрано Марію Гулегіну.

Окрему програму присвятять музичному життю України з уривками з хорової опери, саундтреками до фільмів, камерною музикою та фортепіанними творами Бориса Лятошинського, Євгена Станковича та Валентина Сильвестрова. Також усі охочі зможуть послухати виступ Національного симфонічного оркестру України з музикою Дмитра Шостаковича.

На австрійському радіо прозвучать також передачі, присвячені історії та релігії України. Говоритимуть, зокрема, про ситуацію навколо утворення Православної церкви України, розкажуть  про життя дітей у прифронтовій Авдіївці тощо.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Австрійське радіо Ö1, Український тиждень.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Яні Дугарь
02 Степанов про COVID-19: Лікарні не були готові до такого виклику
03 У світі - понад 5,5 мільйона інфікованих коронавірусом
04 Jerry Heil заспівала про любовний трикутник (Відео)
05 Прослуховування розмови Порошенко з Байденом: ДБР розпочало розслідування
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У пологовому будинку Енергодара померло немовля, породілля у важкому стані
У пологовому будинку Енергодара померло немовля, породілля у важкому стані
TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку
TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку
Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні
Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні
На австрійському радіо триває український тиждень
На австрійському радіо триває український тиждень
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся