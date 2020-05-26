На австрійському радіо триває український тиждень

Новини культури:Австрійське радіо Ö1, яке входить до складу суспільного телерадіомовника ORF, присвятило окремий тиждень Україні.

Український тиждень триває 23 по 31 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Проєкт «Nebenan» функціонує вже багато років та розповідає про музику, літературу, культуру, історію та політику в країнах-сусідах ЄС. Цьогоріч останній тиждень травня вирішили присвятити Україні.

Стартував проєкт в суботу з програми «Мусульманська меншина між традицією та сучасністю», присвяченій татарській ідентичності, її релігійному корінню та місцю в сучасній Україні.

Недільний ранок розпочався зі знайомства з відомими українцями Австрії - генеральним вікарієм Ординаріату для вірних усіх Східних католицьких церков в Австрії о. Юрієм Коласою та першою жінкою-диригенткою Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац Оксаною Линів.

Далі австрійцям запропонували здійснити віртуальну подорож до мальовничих місць в Галичині та Одесі, заслухати саксофоніста з Одеси Андрія Прозорова та познайомитись з «українським серцем» популярного колись у Західній Європі «Moscow Art Trio» Михайлом Альперіним.

На завершення дня радіослухачам представили оповідання «Жаби в морі» в авторському виконанні Тетяни Малярчук, яка у 2018 році здобула авторитетну німецьку літературну премію імені Інґеборґ Бахман.

Протягом тижня вечорами на Ö1 звучатиме серія з шести частин про нову експериментальну музику з України. Окрема серія під назвою «Країна в кризовому режимі» буде присвячена ідентичності, міфам та конфлікту в Україні.

Крім того, в рамках проєкту «Nebenan» австрійці можуть заслухати твори українських письменників: Мар'яни Гапоненко, Марії Матіос, Оксани Забужко, Андрія Куркова, а також почути ранні записи українсько-американської народної музики, запальний гурт «ДахаБраха», музику Вадима Неселовського (джазове фортепіано), вокал Тамари Лукашевої та драматичне сопрано Марію Гулегіну.

Окрему програму присвятять музичному життю України з уривками з хорової опери, саундтреками до фільмів, камерною музикою та фортепіанними творами Бориса Лятошинського, Євгена Станковича та Валентина Сильвестрова. Також усі охочі зможуть послухати виступ Національного симфонічного оркестру України з музикою Дмитра Шостаковича.

На австрійському радіо прозвучать також передачі, присвячені історії та релігії України. Говоритимуть, зокрема, про ситуацію навколо утворення Православної церкви України, розкажуть про життя дітей у прифронтовій Авдіївці тощо.