В США запустили перший онлайн-каталог українських митців Америки

Новини культури:Союз українок Америки (СУА) створив перший пошуковй онлайн-каталог «Ukrainian American Artist Directory» для віднайдення українських американських діячів мистецтва.

Про це повідомляється на сторінці СУА в Facebook.

«Чудова новина! Союз українок Америки запустив перший в історії «Ukrainian American Artist Directory», який буде пошуковим онлайн-каталогом про професійних та аматорських митців. Він слугуватиме ресурсом для людей мистецтва і спільнот в США та в усьому світі», - йдеться у повідомленні.

В СУА запросили приєднатися до каталогу усіх дорослих митців, розмістивши інформацію про себе тут: https://bit.ly/3coUXmP.

Додаткову інформацію можна отримати, написавши на електронну пошту [email protected]