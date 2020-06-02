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В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри

В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри
12:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новини культури:Раніше невідомі світлини Симона Петлюри - Головного отамана військ та флоту Української Народної Республіки - оприлюднив Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті у Facebook.

«Фотонегативи із зображенням Симона Петлюри зберігаються в особовому фонді Івана Огієнка (Ф. 1871). Тепер вони оцифровані і доступні для загального перегляду на сайті ЦДАВО», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на фото Симон Петлюра, ймовірно, у Кам'янці-Подільському в 1919 році.

Світлини відтворені з негативів, що зберігаються в особовому фонді І. Огієнка в Державному центрі збереження документів Національного архівного фонду.

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Симон Петлюра, Невідомі світлини.
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