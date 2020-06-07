В Україні презентували виставку до 100-річчя від дня народження Івана Кожедуба

Новини культури:Напередодні 100-річного ювілею від дня народження льотчика-винищувача, повітряного аса, уродженця села Ображіївка Шосткинського району Івана Микитовича Кожедуба в Сумському обласному краєзнавчому музеї презентовано виставковий проєкт «Майстер повітряного бою».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Заклади культури Сумщини цілеспрямовано працюють над збереженням нашої історії, над відтворенням історичної пам’яті і справедливості. А культурно-просвітницька акція «Війна. Перемога. Пам’ять», започаткована управлінням культури напередодні 75-річчя Великої Перемоги, має своє продовження під час святкування 100-річного ювілею І.М.Кожедуба», - зазначила під час презентації проєкту начальник управління культури Сумської ОДА Олена Мельник.

Матеріали виставки розкривають Кожедуба не лише як видатного військового, а і як талановитого художника, спортсмена, всебічно обізнану особистість. Розміщені на блакитному тлі чорно-білі фотографії, ніби сторінки з родинного альбому, ілюструють дитинство та юнацькі роки Кожедуба, його бойовий шлях та післявоєнні роки, коло рідних, близьких, друзів та знайомих. Вагомою складовою експозиції є унікальні особисті речі, пов’язані з бойовою біографією льотчика-аса, предмети часів Другої світової війни, матеріали, присвячені увічненню пам’яті знаменитої особистості.

Директор музею Владислав Терентьєв розповів про увічнення пам’яті льотчика-винищувача в музейних експозиціях області, зокрема, згадав про музей Кожедуба у селі Ображіївка Шосткинського району й ознайомив присутніх з унікальними особистими речами героя.

Іван Микитович Кожедуб народився 8 червня 1920 року в селі Ображіївка Глухівського повіту Чернігівської губернії, яке згодом увійшло до складу Шосткинського району Сумської області.

Льотчик-винищувач, найрезультативніший ас в авіації Антигітлерівської коаліції за весь час Другої світової війни. На його рахунку - 64 повітряні перемоги. Тричі Герой Радянського Союзу.