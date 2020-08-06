Сьогодні Енді Ворголу могло б виповнитися 92 роки

6 серпня народився всесвітньо відомий американський художник українського походження, засновник поп-арту Енді Воргол (1928-1987). Андрій Варгола народився в США у сім’ї закарпатських емігрантів. Юлія Варгола, мати Енді, мала надзвичайний художній хист: вона продавала квіти, які майструвала з консервних бляшанок та гофрованого паперу, вишивала картини за лемківськими мотивами та на релігійні теми, до Великодня розписувала писанки. Саме мати була найвпливовішою людиною у житті Воргола і саме вона дала поштовх розвитку його талантів.

У 1949 Варгола закінчив Технологічний інститут Карнегі за напрямком графічний дизайн і відразу подався підкорювати Нью-Йорк, де перший час займався графічним оформленням комерційної реклами – в основному оформляв вітрини магазинів, робив листівки та плакати. Згодом він малював ілюстрації в різних журналах, у тому числі і "Vogue". Перший успіх художнику принесли малюнки для взуттєвої компанії "І.Міллер". Вони являли собою зображення взуття, намальовані чорнилом в ексцентричній манері, зі спеціально зробленими ляпами.

У 1952 році відбулась перша виставка Воргола, яка принесла йому успіх. Митця взяли в «Клуб художніх редакторів». У цей же період він створив свій фірмовий стиль, заснований на трафаретному друці.

Воргол також заснував «Фабрику» навколо якої почали гуртуватися митці. Вони самостійно підбирали зображення для нових трафаретів і вчилися у метра поєднанню кольорів.

«Фабрика» стала місцем, де зароджувалося кіно. Воргол був фактично єдиним відомим режисером кіно в стилі андеграунд. Перші його роботи вводили глядача в гіпнотичний стан.

З 1966 року митець почав працювати з групою «Velvet Underground». Він зняв фільми і спродюсував декілька альбомів. Воргол особисто розробляв дизайн їх першого альбому.

3 червня 1968 року одна з "учениць" Енді, Валері Соланас, тричі вистрелила в нього. Три кулі засіли в тілі великого провокатора, лікарі в шпиталі констатували клінічну смерть, але, незважаючи на всі закони медицини, Воргол вижив і прожив іще 23 роки. Щоправда, зрештою, ці рани таки підірвали його здоров’я.

1969 року Воргол заснував журнал "InterVIEW", який задав новий стиль репортажу про новини культури і створив особливу довірчу манеру проведення інтерв'ю, при якому "зірки" опитують "зірок". Друзі жартували, що Енді створив журнал, щоб ходити на кінопрем'єри.

Енді Воргол ніколи не робив камінг-ауту, але жив життям відкритого гея. Гомосексуальність художника активно проявилася в його творчості. Як приклади можна згадати мальовничі серії «Sex Parts» і «Torso», фільми «Sleep», «Blow Job», «My Hustler» і «Lonesome Cowboys». Бойфрендами художника в різний час були Біллі Нейм, Джон Джорно, Джед Джонсон і Джон Гулд.

Помер художник у 1987 році він інфаркту. Похований на греко-католицькому цвинтарі Святого Івана Хрестителя у Піттсбурзі (Пенсильванія, США).

На банківському рахунку Енді Воргола зберігалося близько 100 мільйонів доларів. Всі гроші, за заповітом, були віддані художнім організаціям.

Воргол залишив після себе 610 запакованих коробок, які називав "Капсулами часу". В них знайшли речі, які він фанатично збирав з 50-х років протягом всього свого життя: листи, чеки, листівки, фотографії, журнали, записки, обгортки, а також сукні та туфлі знаменитостей. Енді збирався продавати їх, але так і не встиг.

У 2012 році Енді Ворголу присвоїли статус лідера аукціонних продажів. Він обігнав і Ван Гога, і Пікассо, який очолював список у 2010-му, і Герхарда Ріхтера, і Марка Ротко – за роботи Енді на торгах було виручено в цілому $380,3 мільйона. А дитячий малюнок Воргола, який він зробив у віці 10 років, сьогодні оцінюють у два мільйони доларів. Володіти їм пощастило одному американському колекціоннеру, який колись купив його всього за 5 доларів.

Енді Воргол казав: "Я хотів би бути таким же знаменитим, як королева Великобританії".

Восени 2012 королева Єлизавета II купила чотири своїх портрети, написані ним у 1985 році, і виставила їх у Віндзорському замку.