Раз вкрали, два вкрали, три вкрали: одну і ту ж картину тричі викрадали з музею в Нідерландах

У Нідерландах, з невеликого музею в містечку Леердам, вже втретє вкрали картину Франса Хальса "Два хлопчика, що сміються з кухлем пива". Про це повідомляє BBC.

"Дуже складно забезпечити безпеку маленьких музеїв, оскільки це коштує занадто великих грошей. Якщо вони захочуть отримати ваші речі, вони увійдуть", - зазначив арт-детектив Артур Бренд, що спеціалізується на поверненні вкрадених робіт.

На його думку, картина "Два хлопчика" було вкрадено на замовлення.

Франс Хальс, один зі старих майстрів Золотого століття Голландії, написав цю роботу в 1626 році. Вперше картина "Два хлопчика" була вкрадена в 1988 році разом з роботою Якоба ван Рейсдала. Обидві були повернуті три роки по тому.

Ті ж картини знову викрали з музею Хофье ван Мевроу ван Арден в 2011 році. Їх знайшли через півроку.

Як повідомляють голландські ЗМІ, після крадіжки 2011 року найбільш цінні експонати музею зберігалися в закритому для публіки місці, яке можна відвідати тільки з одним із співробітників.

Такі приклади включають випадок торговця наркотиками Кіса Хаутмана, який намагався обміняти картину Ван Гога на пом'якшений вирок на початку 1990-х. Пізніше бос неаполітанської мафії обміняв на свій більш короткий термін картини, вкрадені викрадачем творів мистецтва Октавом Дарем з амстердамського музею Ван Гога в 2002 році. За словами Бренда, проблема для злочинців полягає в тому, що голландський уряд більше не буде купувати вкрадені твори мистецтва.