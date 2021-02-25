150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)

25 лютого - день народження великої української поетеси, драматурга і письменниці Лесі Українки. У 2021 році відзначається 150-річчя з дня її народження.

Твори Лесі Українки по праву можна назвати вічними, адже теми, які вона підіймала залишаються сучасними та не втрачають актуальності донині.

У день 150-річчя поетеси, на її малій батьківщині, в Новоград-Волинську, в місцевому літературно-меморіальному музеї імені Лесі Українки покажуть ЗD-фігуру видатної землячки на повний зріст, який постійно зберігається в Музеї "Становлення української нації".

Унікальний експонат виготовлений за новітніми технологіями та в деталях показує, якою була видатна українка.

Варто відзначити, що ЗD-фігура поетеси "приїхала" в Новоград-Волинський музей лише на один день.