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Четвер, 25.02.2021
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150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)

150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)
Оновлено 09:09 Сьогодні Телеграф

25 лютого - день народження великої української поетеси, драматурга і письменниці Лесі Українки. У 2021 році відзначається 150-річчя з дня її народження.

Твори Лесі Українки по праву можна назвати вічними, адже теми, які вона підіймала залишаються сучасними та не втрачають актуальності донині.

У день 150-річчя поетеси, на її малій батьківщині, в Новоград-Волинську, в місцевому літературно-меморіальному музеї імені Лесі Українки покажуть ЗD-фігуру видатної землячки на повний зріст, який постійно зберігається в Музеї "Становлення української нації".

Унікальний експонат виготовлений за новітніми технологіями та в деталях показує, якою була видатна українка.

Варто відзначити, що ЗD-фігура поетеси "приїхала" в Новоград-Волинський музей лише на один день.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 147

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Фигура, Музей, Леся Українка.
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