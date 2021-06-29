Картину Пікассо знайшли через 9 років після крадіжки: подробиці

Картини Пабло Пікассо "Голова жінки" і Піта Мондріана "Вітряк", які вкрали майже 10 років тому з Афінської національної галереї, знайшли в 50 км від грецької столиці в ущелині. Картини зникли ще у 2012 році. Злодії вирізали полотна з рам і втекли.

Про це повідомляє Reuters. Грецькі чиновники знахідку підтверджують.

Також стало відомо, що одного чоловіка заарештували.

Картина Пікассо "Голова жінки" оцінюється в 16,5 млн євро. Це портрет в стилі кубізму, написаний художником в 1939 році. Цінності картині додає те, що Пікассо сам передав її галереї в Афінах в 1949 році в знак поваги до Греції і її мешканців та їхньої боротьби з нацистами.

Полотно нідерландського художника Піта Мондріана "Вітряк" написано в 1905 році. Ця робота була куплена у приватного колекціонера і подарована галереї близько півстоліття тому. За даними ЗМІ, в результаті пограбування її пошкодили.

Раніше "Телеграф" писав про те, що картину Пабло Пікассо "Жінка в вікні" продали в Лондоні за більш ніж 45 млн доларів США.