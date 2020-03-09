З'явився тизер нового серіалу з Ніколь Кідман (Відео)

Представники HBO оприлюднили очікуваний тизер нового серіалу "Відіграти назад" (The Undoing). Головні ролі в ньому виконали знамениті актори Ніколь Кідман і Х'ю Грант. Режисером серіалу стала Сюзанна Бір, відома успішними кінопроектами "Пташиний короб", "Помста", "Серена". Вона майстерно екранізувала роман Жана Ханффа Кореліца "Ти повинен був знати". За сюжетом жінка є популярною в США і готується до випуску авторської книги. Здавалося б, все в її житті ідеально: кохана людина Джонатан завжди поруч і син, який навчається в приватній елітній школі Нью-Йорка. Однак незадовго до видання книги все життя Грейс кардинально змінюється. Моторошне зникнення коханого і ланцюжок жахливих одкровень змушують психотерапевта забути про власні ж радах в подібних випадках. Грейс Сакс повинна буде врятувати своє життя і сина, забувши про минуле. Прем'єра запланована на 10 травня 2020 року.