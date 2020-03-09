Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Disney створить передісторію "Красуні і Чудовиська" (Відео)

Disney створить передісторію "Красуні і Чудовиська" (Відео)
17:11 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини культури:Представники студії Disney продовжують дивувати своїх прихильників новими анонсами. Днями стало відомо, що у фільму "Красуня і Чудовисько" з'явиться приквел.

За даними The Hollywood Reporter, автори успішного проєкту вирішили зняти міні-серіал за мотивами "Красуні і Чудовиська".

Очікується, що приквел буде складатись всього із 6 серій. Окрім цього, зроблять його у жанрі мюзиклу.Головними героями несподівано стануть другорядні персонажі, які запам'ятались глядачам.

Мова йде про Гастона і Лефу, яких зіграли голлівудські актори Джош Гад і Люк Еванс.Саме ці зірки і повернуться у міні-серіалі "Красуня і Чудовисько". Однак назву нового проєкту ще не розсекречують.

Джерела додають, що наразі новий серіал від Disney перебуває на етапі створення. Поки інші зірки фільму "Красуня і Чудовисько" не підтвердили участь у кінопроєкті. Зокрема, Емма Вотсон та Ден Стівенс відмовились коментувати зйомки. Інсайдери стверджують, що з акторами ведуться перемовини.

Walt Disney закрила парки розваг у Токіо через спалах коронавірусу

Сценарій серіалу довірили талановитому дуету Адаму Горовіцу та Едварду Кітсісу, які вже працювали у подібному жанрі. Коли ж приквел з'явиться у прокаті – представники Disney також не уточнюють.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Дисней, Сериал, Мультфильм, Зйомки, Красуня і Чудовисько.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся