Джуд Лоу з'явився у тизері серіалу "Третій день" (Відео)

Новини культури:Прем'єра серіалу запланована на 11 травня цього року.

Телекомпанія HBO презентувала тизер міні-серіалу "Третій день" (Тһу Third Day). Головні ролі в якому виконали Джуд Лоу і Наомі Харріс.

У серіалі також знімалися Емілі Уотсон, Кетрін Уотерстон, Падді Консідайн, Фрейя Аллан та інші.

Творці шоу - Фелікс Барретт і Денніс Келлі.

Сюжет серіалу розповідає історію чоловіка і жінки, які в різний час приїжджають в маленьке містечко на ізольованому острові.

З'ясовується, що жителі містечка багато чого приховують і насправді ретельно дотримуються загадкових старих ритуалів. Серіал розділять на дві частини - "Літо" і "Зиму", і складатися він буде з шести епізодів.