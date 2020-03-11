"Круїз по джунглях" з Дуейном Джонсоном і Емілі Блант: трейлер (Відео)

Новини культури:Фільм розповість про капітана корабля, який без особливого ентузіазму погоджується допомогти відомій дослідниці Лілі Хоутон та її братові.

З'явився фінальний трейлер "Круїзу по джунглях" - нової пригодницької картини, головні ролі в якій виконують Дуейн Джонсон і Емілі Блант.

Стрічка заснована на атракціоні "Діснейленду", де відвідувачів возять "по річках всього світу".

Фільм розповість про капітана корабля, який без особливого ентузіазму погоджується допомогти відомій дослідниці Лілі Хоутон та її братові. Разом вони вирушають на пошуки магічного древа, яке, за чутками, володіє магічними цілющими властивостями.

Але, зрозуміло, цю мету переслідують не тільки герої, але і лиходії. А якщо сила дерева виявиться не в тих руках, вона може пробудити "древнє зло".