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"Безславні кріпаки": тизер і сюжет фільму про Тараса Шевченка

"Безславні кріпаки": тизер і сюжет фільму про Тараса Шевченка
11:28 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Символічно до роковин смерті Тараса Шевченка у мережі опублікували тизер до фільму "Безславні кріпаки".

Раніше кінострічку анонсували як "Тарас Шевченко: перший самурай", однак згодом назву все ж вирішили змінити. Автори кінопроєкту запевняють, що ще таким Кобзаря українці не бачили.

Нова назва фільму вже дає зрозуміти кіномани, що у "Безславних кріпаках" буде кілька борців за волю. Та головним героєм стане Тарас Шевченко, який за допомогою кількох пістолетів і меча каратиме поганців, рятуватиме чарівну красуню, а в перервах між смертельними сутичками прочитає вірші у хасидських лахах. Фільм, за словами продюсера Юрія Мінзянова, – це "атракціон, жвава, захоплива й надзвичайно іронічна стрічка, орієнтована на молодого глядача, який регулярно ходить до кінотеатрів".

Екранізувати непересічну історію взявся Роман Перфіл'єв. Він запропонував головну роль талановитому актору Роману Луцькому, який зізнався, що з усіх його ролей Кобзаря образ Тараса-самурая подобається найбільше. 

Чому американці можуть знімати іронічне кіно про своїх геніїв, а ми ні? Наш Тарас – з потребами та проблемами звичайного смертного, хоча, звісно, не кожного з нас хоче вбити найвпливовіший в окрузі заможний пан-наркодилер, – зазначив актор. 

У кінострічці "Безславні кріпаки" показали внутрішню трансформацію героя. За сюжетом, Тарас Шевченко прагнув втекти за кордон, бо не бачив сенсу боротись за свободу. Та він змінюється: з кріпака головний герой стає справжнім самураєм і приймає, можливо, найважливіше у своєму житті рішення. Роль самурая Акайо, який є наставником Тараса Шевченка, дісталась Сергію Стрельникову. Водночас лиходія Харімото зіграв японський актор Ген Сето. 

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"У цій історії мій персонаж занадто поганий, але мені це навіть подобається. Є певний конфлікт, що створює напругу. Він займається продажем людей, а я – ненавиджу проституцію. У мені є хороша і погана сторони, але для цього персонажа я навмисно вибудовую свою темну сторону", – розповів Ген Сето. 

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Все по темі:

История, Тарас Шевченко, Кобзарь, Тизер, Прем'єра, Українець, Безславні кріпаки.
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