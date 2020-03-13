Режисер "Шанг-Чи та легенда десяти кілець" від Marvel знаходиться в самоізоляції

Новини культури:Знімальна група припинила роботу над виробництвом фільму Marvel "Шанг-Чи та легенда десяти кілець".

Це пов'язано з перевіркою режисера Дестина Креттона на коронавірус (Covid-19), повідомляє The Hollywood Reporter.

Постановник прийняв таке рішення, оскільки у нього народилася дитина, і він хотів би прийняти всі запобіжні заходи.

Зараз він знаходиться в самоізоляції і чекає результатів аналізу. У той же час деякі відділи продовжують працювати над картиною.

Прем'єра "Шанг-Чі" запланована на 2021 рік.

У коміксах Шанг-Чі - син суперзлодія Фу Манчу, який вирішує запобігти плану батька з захоплення світу. Він вважається головним майстром бойових мистецтв у всесвіті Marvel.

Творці картини мають намір переробити історію Шанг-Чі і позбутися стереотипів.