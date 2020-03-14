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В мережі з'явилися український трейлер і нові персонажні постери до фільму

В мережі з'явилися український трейлер і нові персонажні постери до фільму
11:26 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини культури:Як і обіцяли творці картини "Диво-жінка 1984", перший трейлер до фільму підірвав мережу 8 грудня, після чого він з'явився в українському дубляжі.

Кінокомпанія Warnes Bros., яка займається зйомками другої частини фільму "Диво-жінка 2", одразу після 20-секундного тизера презентувала кількахвилинний перший трейлер. Відео з'явилося на популярних ютуб-каналах, зокрема, KinoCheck International.

Варто додати, що в одному з інтерв'ю нова глава кінокомпанії Warnes Bros. Енн Снафф зізналася, що в їхній компанії саме Диво-жінку вважають основним персонажем DC. А також вона назвала її роль у коміксах DC важливішою, ніж Супермен і Бетмен. Тож, фанати персонажа можуть бути впевнені – на них чекає приголомшлива екранізація.

Нагадаємо, головну роль у фільмі "Диво-жінка 2" зіграє ізраїльська акторка з українським корінням Ґал Ґадот. Саме вона прикрасила новий постер, який з'явився на твіттер-сторінці фільму 13 березня. Кіномани змогли розгледіти золоті обладунки, які Диво-жінка приміряє у майбутній кінострічці.

Сюжет "Диво-жінки 1984" розгортається навколо тієї ж самої героїні, яка продовжує відстоювати феміністичні погляди і воювати за мир і справедливість. Однак найбільшим сюрпризом для шанувальників фільму стане поява нового персонажа – бізнесмена Максвелла Лорда. Він прийшов, щоб отримати владу над всім світом. Лорд мріє про всемогутність і шукає магічні артефакти по всьому світу. Однією із його знахідок стала Енн Міневра, відома археологиня, яку він перетворив у монстра Гепарда. Саме з нею доведеться вести боротьбу Диво-жінці Діані.

Компанію Ґал Ґадот на знімальному майданчику також склали глядачами Стівен Тревор, Педро Паскаль, Конні Нільсен, Габріелла Вайлд, Кріс Пайн та інші. Режисером фільму "Диво-жінка 2" виступила Петті Дженкінс. Дата виходу фільму "Диво-жінка 1984" запланована на червень 2020 року.

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Зразу після публікації першого трейлеру в мережі з'явилися перші персонажні постери до фільму "Диво-жінка 1984". На них постали персонажі, яких зіграли Кріс Пайн, Робін Райт, Крістен Віг, Педро Паскаль і, звісно, Ґал Ґадот.

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Фильм, Трейлер, Диво-жінки 1984, Персонажні постери.
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