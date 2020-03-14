Netflix і Disney зупиняють зйомки через коронавірус

Представники компаній зазначили, що наразі важко спрогнозувати, чи вплине це на віддтермінування світових прем'єр. Вони наголосили, що відновлять роботу найближчим часом.
Світова епідемія коронавірусу вже встигла позначитися на зйомках найочікуваніших картин та на проведенні наймасштабніших заходів у сфері моди та музики. Як повідомляє видання The Verge, рішення колег по цеху підтримали провідні гіганти у сфері кіновиробництва – Netflix і Disney.
Згідно з офіційним підтвердженням, Netflix призупиняє виробництво у США та Канаді на два тижні, відповідно до державних обмежень та заходів безпеки. Наразі зйомки картин "Дивні Дива", "Грейс та Френкі", "Секс/Життя" та мюзикла "The Prom" заморожені.
Представники Disney запевнили, що серед численних знімальних команд не було зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. Вони наголосили, що відновлення роботи буде залежати від поточних обставин та відновиться якомога швидше.
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У цей час інші провідні корпорації – Sony Pictures, Paramount, Universal та Warner Bros – не оголосили про вимушені обмеження у кіновиробництві. Warner Bros довелося заморозити зйомки лише біографічного фільму Elvis, над яким працював зарежений коронавірусом Том Генкс.
"Ми тісно співпрацюємо з відповідними австралійськими службами охорони здоров'я, щоб встановити та зв'язатися з усіма, хто контактував з цією людиною. Здоров'я та безпека членів нашої компанії завжди залишаються нашими головним пріоритетами. Ми вживаємо заходів, щоб захистити всіх, хто працює над нашими індустрією у всьому світі",– оголосив представник Warner Bros.
Варто нагадати, що наприкінці лютого величезні розважальні парки Disney закрилися у Токіо через спалах коронавірусу. Закрити парки розваг закликав японський уряд, оскільки наразі він намагається скасувати усі масові заходи на найближчі тижні. Напередодні таке рішення стосувалось подібних розважальних місць у Гонконгу та Шанхаї.