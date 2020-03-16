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Перезавантаження серіалу "Пліткарка": акторський склад

Перезавантаження серіалу "Пліткарка": акторський склад
09:25 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:У Голлівуді готують новий сезон популярного серіалу "Пліткарка" (Gossip Girl).

Про це автори проєкту оголосили ще у липні 2019 року. Відтоді у мережі точилось чимало припущень щодо сюжету та головних акторів. Днями представники HBO розсекретили імена зірок, які з'являться у серіалі.

Серіал "Пліткарка" матиме продовження! Ця новина стрімко охопила мережу, а прихильники одні за одними почали вивідувати таємниці майбутніх епізодів. Найбільшу увагу привертали головні героїні серіалу – Блер Волдорф (Лейтон Містер) і Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвлі). Кіномани сподівались, що зірки повернуться у нових серіях, однак виконавчий продюсер "Пліткарки" заявив, що це буде нова історія без звичних персонажів. 

У серіалі не буде Серени або Блер. Це не римейк, – наголосив Джош Шварц.

3 березня стало відомо, що головні ролі у серіалі "Пліткарка" отримали маловідомі актори, які тільки починають свою кар'єру в Голлівуді. Так, у перезавантаження кінопроєкту постануть зірки "Милих ошуканок" та "Пітера Пена". Окрім цього, 14 березня оголосили імена ще чотирьох акторів, які постануть у серіалі. Зокрема, у зйомках взяла участь журналістка Таві Гевінсон, яка прославилась у 12 років завдяки фешн-блогу Style Rookie.

Актори перезавантаження серіалу "Пліткарка": 

  • Емілі Елін Лінд
  • Вітні Пік
  • Джейсон Готей
  • Джонатан Фернандес
  • Елі Браун
  • Таві Гевінсон
  • Томас Догерті
  • Адам Чанлер-Берат
  • Зіон Морено

Наразі автори серіалу тримають у секреті сюжет нової "Пліткарки". За даними HBO, у проєкті яскраво показали, як соціальні мережі впливають на життя підлітків. Новий сезон складатиметься з 9-10 серій, прем'єра яких запланована на весну 2020 року. 

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Що відомо про серіал "Пліткарка"?

Перші серії "Пліткарки" вийшли у 2007 році та одразу ж підкорили мережу. Упродовж 6 сезонів глядачі спостерігали за життям підлітків в елітній приватній школі Нью-Йорка. Школярі стикались із різними труднощами, потрапляли у, здавалося б, безвихідні ситуації, закохувались, конфліктували, страждали, дружили та ненавиділи один одного. Ці перипетії з'являлись у популярному блозі, відтак вся школа дізнавалась про всі події з життя учнів. Та хто була ця загадкова "Пліткарка", глядачі дізнались тільки у фінальних епізодах.

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Все по темі:

Голливуд, Сюжет, Gossip Girl, Перезапуск, Новий сезон, Пліткарка, Акторський склад.
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