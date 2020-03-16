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Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус

Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
20:39 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф lenta.ua Фото: Twitter

Новини культури:До того ж до зйомок «Відьмака» зупинилася ще й індійська кіноіндустрія.

Незважаючи на неоднозначні відгуки на перший сезон «Відьмака», справи у нього йшли непогано. На сайті Metacritic , що акумулює рецензії провідних кінокритиків, рейтинг цього серіалу Netflix завмер після закінчення сезону на рівні 53 бали зі 100 можливих. У аналогічного сайту Rotten Tomatoes він навіть зріс з того часу з 58% до 66%. Оцінки ж глядачів на обох сайтах вище 90 балів і 90%.

В плюс початку зйомок другого сезону можна було поставити вже те, що якщо перший сезон знімали в Угорщині, то зйомки другого почалися в приголомшливих пейзажах Шотландії. І хоча з «Відьмака» пішов постановник бойових сцен Володимир Фурдик, який ставив їх також в «Грі престолів», а заодно зіграв там Короля Ночі, в нього влили і «свіжу кров» у вигляді нових режисерів з великим досвідом. А, виходячи з високих оцінок фанатів, «Відьмак» сміливо можна назвати самим очікуваним серіалом року. Однак і тут, як повідомляє The Hollywood Reporter, коронавірус вніс свої корективи.

Зауважимо, що Netflix з усіх своїх серіалів, які він знімає в Великобританії, поки зупинив на два тижні тільки зйомки «Відьмака», як він до цього вже зробив в США і Канаді. Робота над іншими проектами поки триває. Але оскільки зупинка пов'язана, в числі іншого, з обмеженнями, введеними урядами цих країн, зрозуміло, що ці два тижні можуть розтягнутися на невизначений термін. Адже влади всіх країн, як уже можна помітити, схильні в тому, что стосується коронавірусу, до несподіваних і екстрених рішень.

 
 
 
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Втім, зупинка зйомок «Відьмака» з точки зору масштабів кіновиробництва - дробинка в порівнянні з тим, що готується в Індії. Як повідомляє той же The Hollywood Reporter , сьогодні Асоціація продюсерів індійської кіноіндустрії зажадала припинити з 19-го по 31-е березня всі кіно- і телезйомки в країні. Знімальні групи, що працюють за кордоном, повинні повернутися в Індію протягом трьох днів.

Важко навіть уявити, в яку суму обійдеться зупинка кіновиробництва в Індії.

Для того, щоб оцінити масштаби цієї ініціативи, досить сказати, що одних тільки художніх фільмів в Індії знімають більше 1000 на рік. А в постанові мова йде також і про телесеріали, телепрограми і навіть рекламні ролики.

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Сериал, Карантин, Зйомки, Відьмак, Коронавірус.
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