Том Круз повертається до зйомок "Місія нездійсненна 7"

Новини культури:Голлівудський актор Том Круз вирішив проігнорувати рекомендації щодо карантину та повернутись до роботи.

Зірку помітили на знімальному майданчику фільму "Місія нездійсненна 7".

Ексклюзивні фото опублікував британський таблоїд The Daily Mail. За даними журналістів, зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" перенесли з Італії до Великобританії. Саме в графстві Суррей розгорнули знімальний майданчик, де й помітили Тома Круза.

Актор відпрацьовував на мотоциклі трюки, які з'являться в кінострічці. Окрім цього, автори кінопроєкту зняли кілька сцен, де Том Круз був сам у кадрі. Чи повернулась до роботи вся знімальна група, яка нараховує кілька десятки людей, наразі невідомо. Однак на одному кадрі папараці видно, що до роботи залучено щонайменше 13 осіб.

Як відомо, 1 березня всі західні ЗМІ поширили інформацію, що Том Круз та знімальна група фільму Том Круз опинився на карантині через коронавірус "Місія нездійсненна 7" опинились на карантині через коронавірус. Тоді в країні зафіксували перші летальні випадки від Covid-19, тому створення фільму відклали, а всіх учасників зйомок поселили в один з готелів Венеції.

Згодом стало відомо, що Тома Круза в Італії не було Він не був в Італії: як ЗМІ розповсюдили фейк про карантин Тома Круза , а журналісти поширили фейкові новини. За офіційними даними, було кілька представників Голлівуду, які працювали над останніми кадрами в країні. Жоден з них не мав симптомів коронавірусу та повернувся до Великобританії.