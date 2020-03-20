У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі

Так, перелік відмінених подій продовжила Денна церемонія вручення телевізійної нагороди Еммі, яка була запланована на червень.
Національна академія телевізійних мистецтв та наук заявила, що запланована 47-ма церемонія вручення премій Еммі скасована через пандемію коронавірусу. Захід, на якому нагороджують найкращі денні американські телепрограми, планували провести у червні в місті Пасадена.
View the official digital program for the 8th International Emmy Kids Awards. Congratulations to all our Nominees and a special thank you to our partners @tvkidsdaily, @mip, @EYnews! https://t.co/qA92I8EARC
Winners announced across our social media pages March 31. #iemmyKIDS pic.twitter.com/YzXYo7sE5X
— International Emmy Awards (@iemmys) March 19, 2020
"З огляду на нашу стурбованість пандемією, ми вирішили, що не будемо проводити 47 щорічну премію Еммі в Пасадені в цього червня. Зараз багато залишається невідомим, потік інформації змінюється щодня, майже щогодини. Було б просто безвідповідально продовжувати наше щорічне святкування в цей період", – йдеться у зверненні представників церемонії.
Виконавчий директор Daytime Emmy Awards заявив, що невдовзі вони оголосять номінантів, а зараз працюють над кількома альтернативними ідеями та планують відзначити провідні проєкти пізніше цьогоріч.
Варто наголосити, що нині в США коронавірус прогресує у 50 штатах – зареєстровано понад 13 тисяч інфікованих, серед них 176 випадків – летальні.