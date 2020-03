У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі

Так, перелік відмінених подій продовжила Денна церемонія вручення телевізійної нагороди Еммі, яка була запланована на червень.

Національна академія телевізійних мистецтв та наук заявила, що запланована 47-ма церемонія вручення премій Еммі скасована через пандемію коронавірусу. Захід, на якому нагороджують найкращі денні американські телепрограми, планували провести у червні в місті Пасадена.

View the official digital program for the 8th International Emmy Kids Awards. Congratulations to all our Nominees and a special thank you to our partners @tvkidsdaily, @mip, @EYnews! https://t.co/qA92I8EARC

Winners announced across our social media pages March 31. #iemmyKIDS pic.twitter.com/YzXYo7sE5X

— International Emmy Awards (@iemmys) March 19, 2020