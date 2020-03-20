У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі

Новини культури:Десятки грандіозних світських заходів по всьому світу довелося скасувати через стрімкий спалах коронавірусу.

Так, перелік відмінених подій продовжила Денна церемонія вручення телевізійної нагороди Еммі, яка була запланована на червень.

Національна академія телевізійних мистецтв та наук заявила, що запланована 47-ма церемонія вручення премій Еммі скасована через пандемію коронавірусу. Захід, на якому нагороджують найкращі денні американські телепрограми, планували провести у червні в місті Пасадена.

View the official digital program for the 8th International Emmy Kids Awards. Congratulations to all our Nominees and a special thank you to our partners @tvkidsdaily, @mip, @EYnews! https://t.co/qA92I8EARC

Winners announced across our social media pages March 31. #iemmyKIDS pic.twitter.com/YzXYo7sE5X — International Emmy Awards (@iemmys) March 19, 2020

"З огляду на нашу стурбованість пандемією, ми вирішили, що не будемо проводити 47 щорічну премію Еммі в Пасадені в цього червня. Зараз багато залишається невідомим, потік інформації змінюється щодня, майже щогодини. Було б просто безвідповідально продовжувати наше щорічне святкування в цей період", – йдеться у зверненні представників церемонії.

Виконавчий директор Daytime Emmy Awards заявив, що невдовзі вони оголосять номінантів, а зараз працюють над кількома альтернативними ідеями та планують відзначити провідні проєкти пізніше цьогоріч.

Варто наголосити, що нині в США коронавірус прогресує у 50 штатах – зареєстровано понад 13 тисяч інфікованих, серед них 176 випадків – летальні.