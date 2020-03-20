Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
Війна на Донбасі:﻿ від початку року загинув 41 український військовослужбовець
Війна на Донбасі:﻿ від початку року загинув 41 український військовослужбовець
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
Усик зібрався в кіно
Усик зібрався в кіно
Що почитати на карантині?
Що почитати на карантині?

У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі

У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
19:07 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Десятки грандіозних світських заходів по всьому світу довелося скасувати через стрімкий спалах коронавірусу.

Так, перелік відмінених подій продовжила Денна церемонія вручення телевізійної нагороди Еммі, яка була запланована на червень.

Національна академія телевізійних мистецтв та наук заявила, що запланована 47-ма церемонія вручення премій Еммі скасована через пандемію коронавірусу. Захід, на якому нагороджують найкращі денні американські телепрограми, планували провести у червні в місті Пасадена.

"З огляду на нашу стурбованість пандемією, ми вирішили, що не будемо проводити 47 щорічну премію Еммі в Пасадені в цього червня. Зараз багато залишається невідомим, потік інформації змінюється щодня, майже щогодини. Було б просто безвідповідально продовжувати наше щорічне святкування в цей період", – йдеться у зверненні представників церемонії.

Мішель Обама стала володаркою музичної нагороди Греммі

Виконавчий директор Daytime Emmy Awards заявив, що невдовзі вони оголосять номінантів, а зараз працюють над кількома альтернативними ідеями та планують відзначити провідні проєкти пізніше цьогоріч.

Варто наголосити, що нині в США коронавірус прогресує у 50 штатах – зареєстровано понад 13 тисяч інфікованих, серед них 176 випадків – летальні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Эпидемия, Карантин, Премия Эмми, Нагороди, Денна церемонія Еммі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
04 Коронавірус покорив Ігри нескорених
05 Як йога та медитація впливає на мозок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся