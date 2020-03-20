Випустили трейлер до мультсеріалу "Харлі Квінн-2"

Відомо, що у новому сезоні мультсеріалу його автори продовжать показувати, як склалось життя Харлі Квінн після розриву з Джокером. Головна героїня зі своїми поплічниками буде продовжувати бешкетувати у Готемі, поки її команда не зіткнеться з лиходіями-конкурентами. За сюжетом, вони захочуть поділити між собою місто та продовжувати наживатись на місцевих жителях. Однак лиходії не врахували Харлі Квінн та її інтереси, тому можуть наткнутись на розправу. На глядачів мультсеріалу чекатиме багато жартів від героїні коміксів та досить жорстоких сцен. У 2 сезон "Харлі Квінн" увійдуть 13 епізодів. Прем'єра запланована на 3 квітня 2020 року.