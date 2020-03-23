6 фільмів для перегляду на час карантину від зірки Василини Аполінарії (Відео)

Вітчизняним кіноманам красуня відома за роллю у комедії "Скажене весілля". Окрім цього, Василина Аполінарія активно веде свій блог, де і розмістила список фільмів, вартих для перегляду.
"Ви теж на карантині б'єте свої рекорди по переглядах фільмів? Ось, що мені сподобалося за останній час. Фільми різні: і старі, і нові, щось ще недоступне в онлайні, але в будь-якому випадку, зберігайте!" – звернулась до прихильників Василина Аполінарія.
Список фільмів від акторки Василини Аполінарії
"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн
"Сирота Бруклін": дивіться трейлер онлайн
"Пляжний нероба": дивіться трейлер онлайн
"Богемна рапсодія": дивіться трейлер онлайн
"Метелик": дивіться трейлер онлайн
"До зірок": дивіться трейлер онлайн