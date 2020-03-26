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6 свіжих українських фільмів для перегляду під час карантину (Відео)

6 свіжих українських фільмів для перегляду під час карантину (Відео)
23:11 Чт, 26 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новини культури:Проводьте карантин з користю.

Поки українці залишаються на карантині, в мережі з'являється все більше контенту і пропозицій для проведення часу з користю. Так, нещодавно для онлайн-перегляду вперше стали доступними одразу кілька фільмів нової української хвилі, і це відмінна можливість подивитися їх, якщо раніше ви не встигли в кіно.

  • "Додому" (2019), Наріман Алієв
  • Де дивитися: OLL.TV

Дебютний фільм Нарімана Алієва представляв Україну в лонг-листі премії Оскар-2020. Драма зібрала престижні нагороди міжнародних кінофестивалів в Одесі, Києві, Стамбулі та Бухаресті.

  • "Мої думки Тихі" (2019), Антоніо Лукіч
  • Де дивитися: OLL.TV

Прем'єра комедії Антоніо Лукіча відбулася минулого року на кінофестивалях в Одесі та Карлових Варах і відзначилася успішним прокатом в Україні. Все ж не часто глядачі вимагають повернення картини в кінотеатри, як це сталося з дебютною стрічкою режисера.

  • "Захар Беркут" (2019), Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн
  • Де дивитися: Sweet.tv

Історичний екшн, основою якого стала однойменна повість Івана Франка, став одним з найдорожчих українських фільмів з бюджетом понад 100 млн грн.

  • "Коли падають дерева" (2018), Марися Нікітюк
  • Де дивитися: Takflix

Також дебютний фільм Марисі Нікітюк брав участь в конкурсній програмі "Берлінале". Картина отримала змішані відгуки кінокритиків, при цьому увійшла до списку кращих українських фільмів 2018 року.

  • "Гуцулка Ксеня" (2018), Олена Дем'яненко
  • Де дивитися: Takflix

Музична комедія Олена Дем'яненко стала лауреатом міжнародного кінофестивалю в Японії і запам'яталася глядачеві мальовничими локаціями карпат. Особливих нот картині додають гурти Dakh Daughters і "ЦЕ ШО", при цьому не тільки музикою.

  • "Вулкан" (2018), Роман Бондарчук
  • Де дивитися: Takflix

Незабаром після прем'єри The Hollywood Reporter назвав дебютну драмедію Романа Бондарчука "сюрреалістичним поетичним любовним листом Дикому Сходу".

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Все по темі:

театр, Кино, Карантин, Новинки, Відпочинок, Коронавірус, Дозвілля, Вдома.
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