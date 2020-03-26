6 свіжих українських фільмів для перегляду під час карантину (Відео)

Новини культури:Проводьте карантин з користю.

Поки українці залишаються на карантині, в мережі з'являється все більше контенту і пропозицій для проведення часу з користю. Так, нещодавно для онлайн-перегляду вперше стали доступними одразу кілька фільмів нової української хвилі, і це відмінна можливість подивитися їх, якщо раніше ви не встигли в кіно.

"Додому" (2019), Наріман Алієв

(2019), Наріман Алієв Де дивитися: OLL.TV

Дебютний фільм Нарімана Алієва представляв Україну в лонг-листі премії Оскар-2020. Драма зібрала престижні нагороди міжнародних кінофестивалів в Одесі, Києві, Стамбулі та Бухаресті.

"Мої думки Тихі" (2019), Антоніо Лукіч

(2019), Антоніо Лукіч Де дивитися: OLL.TV

Прем'єра комедії Антоніо Лукіча відбулася минулого року на кінофестивалях в Одесі та Карлових Варах і відзначилася успішним прокатом в Україні. Все ж не часто глядачі вимагають повернення картини в кінотеатри, як це сталося з дебютною стрічкою режисера.

"Захар Беркут" (2019), Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн

(2019), Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн Де дивитися: Sweet.tv

Історичний екшн, основою якого стала однойменна повість Івана Франка, став одним з найдорожчих українських фільмів з бюджетом понад 100 млн грн.

"Коли падають дерева" (2018), Марися Нікітюк

(2018), Марися Нікітюк Де дивитися: Takflix

Також дебютний фільм Марисі Нікітюк брав участь в конкурсній програмі "Берлінале". Картина отримала змішані відгуки кінокритиків, при цьому увійшла до списку кращих українських фільмів 2018 року.

"Гуцулка Ксеня" (2018), Олена Дем'яненко

(2018), Олена Дем'яненко Де дивитися: Takflix

Музична комедія Олена Дем'яненко стала лауреатом міжнародного кінофестивалю в Японії і запам'яталася глядачеві мальовничими локаціями карпат. Особливих нот картині додають гурти Dakh Daughters і "ЦЕ ШО", при цьому не тільки музикою.

"Вулкан" (2018), Роман Бондарчук

(2018), Роман Бондарчук Де дивитися: Takflix

Незабаром після прем'єри The Hollywood Reporter назвав дебютну драмедію Романа Бондарчука "сюрреалістичним поетичним любовним листом Дикому Сходу".