Вийшов трейлер нового фільму "Погана освіта" з Г'ю Джекманом

Відомо, що фільм вже дебютував на міжнародному кінофестивалі в Торонто, що пройшов восени 2019 року. Світова прем'єра кінострічки "Погана освіта" була запланована на 25 квітня, однак через пандемію коронавірусу цю дату можуть перенести. Привертає увагу і сюжет кримінальної комедії. У фільмі "Погана освіта" автори проєкту показують елітну приватну школу для багатіїв. Директор закладу, якого грає Г'ю Джекман робить все для того, аби його вихованці отримували місця в найпрестижніших університетах США. Відтак він часто потрапляє на перші шпальти ЗМІ, хизуючись досягненнями. Однак за гарною картинкою приховується кримінальна схема, яка от-от стане відома громадськості.