Скачать
Середа, 01.04.2020

Вийшов новий сезон серіалу "Ніщо не трапляється двічі"

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 3 серія – сюжет У 3 серії серіалу "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон головна героїня Маша Богданова вирішить з'ясувати, що приховує таємнича лялька. Жінка переконана, що іграшку Алла не випадково передала її доньці. Професор Вікентій Петрович випадково зустріне чоловіка в університеті, який дуже нагадує його загиблого сина Юрія. Станеться це символічно, напередодні річниці смерті хлопця. Від такої зустрічі Вікентій Петрович матиме проблеми зі здоров'ям, тому звернеться до колишньої дружини Жанни, аби вона приїхала до нього. Ввечері вони зустрінуться віч-на-віч зі своїм минулим.
24tv.ua
Фото: скриншот з відео
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по темі:

Сериал, Трейлер, Фильмі, Новий сезон.
16:23 Сьогодні Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся