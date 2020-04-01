Вийшов новий сезон серіалу "Ніщо не трапляється двічі"

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 3 серія – сюжет У 3 серії серіалу "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон головна героїня Маша Богданова вирішить з'ясувати, що приховує таємнича лялька. Жінка переконана, що іграшку Алла не випадково передала її доньці. Професор Вікентій Петрович випадково зустріне чоловіка в університеті, який дуже нагадує його загиблого сина Юрія. Станеться це символічно, напередодні річниці смерті хлопця. Від такої зустрічі Вікентій Петрович матиме проблеми зі здоров'ям, тому звернеться до колишньої дружини Жанни, аби вона приїхала до нього. Ввечері вони зустрінуться віч-на-віч зі своїм минулим.