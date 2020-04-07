Docudays UA-перший віртуальний кінофестиваль

Новини культури:Docudays UA вимушено переходить в онлайн.

Міжнародний фестиваль документального кіно Docudays UA перенесли в онлайн-формат через епідемію коронавірусу. Він пройде з 24 квітня по 3 травня, і всі його покази будуть безкоштовними.

"Для нас це рішення сповнене викликів та експериментів: ми будемо першим українським кінофестивалем, який відбудеться онлайн. Docudays UA-2020 став для наших глядачів і глядачок підтримкою і унікальним досвідом, цього року до нього зможе долучитися вся Україна, а всі кінопокази та онлайн-трансляції будуть безкоштовними", - йдеться на сайті фестивалю.

"Рішення робити онлайн-фестиваль вже в кінці квітня було для нас непростим. Звичайно, жодна віртуальне подія не замінить фізичну. І почуття режисерів, коли фільми не потрапляють на екрани кінотеатрів, ми добре розуміємо, - коментує Вікторія Лещенко, програмна директора Docudays UA -2020. - Цей фестиваль - наш акт солідарності зі світовим культурним співтовариством і спосіб підтримати наших глядачів і глядачок під час кризи. Він дозволить перезавантажитися і зберегти зв'язок зі світом в умовах глобальної ізоляції".

Детальна програма та розклад фестивальних трансляцій з'явиться через тиждень. На сайті фестивалю глядачам будуть доступні більше 50 стрічок. Організатори пропонують усім бажаючим заплатити за перегляд будь-яку суму або зробити благодійний внесок.