Золота дзиґа: стали відомі подробиці проведення премії

Новини культури:Організатори кінопремії "Золота дзиґа" перед карантином прийняли рішення провести церемонію онлайн.

Трансляція відбудеться 3 травня 2020 року, а фізичні статуетки планують вручити після карантину.

Директорка української кіноакадемії Анна Мачух в прямому ефірі на 24 каналі розповіла, що наразі план такий, проте вони слідкуватимуть за повідомленнями Міністерства охорони здоров'я України.

Вона повідомила, що зараз активно пропрацьовують питання щодо того як зв'язуватимуться з номінантами. Наприклад, в Європі просять записати вітання заздалегідь, проте в Україні пішли іншим шляхом.

"Ми хочемо зв'язуватися з номінантами в прямому ефірі. Не з усіма одночасно, тому що в нас 22 номінації, а в кожній мінімум 3 номінанти. Це буде прямий зв'язок із номінантами в кожній номінації. По 3 особи одночасно, з якими наші ведучі зможуть і поспілкуватися, і поставити питання, і відразу після оголошення привітати лауреата", – пояснила Анна Мачух.

"Ми обговорювали різні формати проведення. Був варіант й перенести проведення церемонії, як зробило багато наших колег, в тому числі й Оскар", – додала Мачух.

Директорка української кіноакадемії повідомила, що вони могли перенести нагородження на осінь 2020 року. Проте вирішили, що це занадто пізно, адже визначають переможців 2019 року.