Disney створив мультсеріал для дітей на карантині

Так, для малечі створили особливий мультсеріал з улюбленим персонажем з мультфільму "Крижане серце" Олафом. Окреме шоу про знаменитого сніговика отримало назву "Вдома з Олафом". Таким чином Disney закликав людей залишатись вдома, але весело проводити час з кумедним мінісеріалом. Про новий проєкт оголосив у твіттері Джош Гад, який займався озвучкою Олафа в оскароносному мільтфільм "Крижане серце". Представники студії Disney створили ролики, перебуваючи на карантині.