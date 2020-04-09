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Четвер, 09.04.2020

Disney створив мультсеріал для дітей на карантині

Так, для малечі створили особливий мультсеріал з улюбленим персонажем з мультфільму "Крижане серце" Олафом. Окреме шоу про знаменитого сніговика отримало назву "Вдома з Олафом". Таким чином Disney закликав людей залишатись вдома, але весело проводити час з кумедним мінісеріалом. Про новий проєкт оголосив у твіттері Джош Гад, який займався озвучкою Олафа в оскароносному мільтфільм "Крижане серце". Представники студії Disney створили ролики, перебуваючи на карантині.
24tv.ua
Фото: скриншот з відео
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Дисней, Мультфильм, Мультсериал, "Вдома з Олафом".
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