Шоураннер серіалу "Спійматі Кайдаша" порадила серіали на час карантину

Новини культури:Наталія Ворожбит вибрала улюблені серіали різних жанрів і настрою.

Опинившись удома на карантині, ми зіткнулися з невеликою проблемою: як із сотень популярних фільмів і серіалів обрати найцікавіші? За відповіддю на це питання звертаємося до професіонала - шоураннера серіалу "Спійматі Кайдаша" і сценаристки "Кіборгів" Наталі Ворожбит.

"Намагаємося дивитися [на карантині серіали], і поки не дуже вдало. Найчастіше я зупиняюся на другий-третій серії, - розповіла Наталя в інтерв'ю theLime. - Подивилися на днях "Неортодоксальну" - чотирисерійної серіал. Вартий перегляду, хоча є питання. Останні років 5 всім раджу 9-серійний "Хорас і Піт", - на сьогоднішній день він залишається моїм улюбленим. Також "Олівія Кіттерідж" - характери, складені з протиріч. Я їм надихалася, коли писала "Спійматі Кайдаша". "Велика маленька брехня" - хороша красива драма; старий серіал "Масовка" - смішний, про акторів масових сцен. "Чорне дзеркало" прекрасне тим, що кожна серія - це окрема історія. Дуже зайшов британський серіал про найближче майбутнє "Роки і роки".

"Неортодоксальна" (2020)

19-річна єврейка Естер збігає від чоловіка з ультраортодоксальної громади хасидів і переїжджає до Берліна, де живе її відчужена мати. Дівчина без освіти і зв'язків намагається влитися в мирське життя і почати навчання в консерваторії. Тим часом її чоловік за наказом рабина відправляється на її пошуки, заручившись підтримкою брата з темним минулим.

"Хорас і Піт" (2016)

Трагікомедія Луї Сі Кея розповідає про двох братів, замкнутомго Хораса і психічно хворога Піта. Вони володіють старомодним ірландським баром, який належить їхній родині вже 100 років. У 10 серіях показані їхні непрості відносини з сім'ями і друзями на тлі повсякденного життя простих нью-йоркців.

"Олівія Кіттерідж" (2014 року)

Олівія Кіттерідж - сувора, але доброзичлива вчителька на пенсії, живе з чоловіком Генрі, - доброю і чуйною людиною, яка керує аптекою в центрі міста. В 4 епізодах серіал описує життя Олівії, її втрати, депресію, сварки і примирення з сім'єю і друзями.

"Велика маленька брехня" (2017-2019)

В елітному каліфорнійському містечку на березі океану пліч-о-пліч живуть три жінки, що раптово опинилися в центрі розслідування вбивства респектабельного сім'янина. У 14 епізодах двух сезонів серіал показує, як маленька брехня захоплює чоловіків, дружин, дітей, шкільних учителів і всю громаду, приводячи до найбільш неприємних наслідків.

"Масовка" (2005)

Енді Міллман - амбітний актор, який намагається вивести кар'єру з ями, але через поганого агента і невдалі пропозиції всі його спроби закінчуються невдачами. Цікаво, що в комедійному серіалі в ролі самих себе знялося безліч зірок, включаючи Девіда Боуї, Роберта Де Ніро, Деніела Редкліффа, Семюела Л. Джексона, Іена Маккеллена та інших.

"Чорне дзеркало"

Науково-фантастичний серіал-антологія налічує 5 сезонів, в яких кожна серія є окремою історією, не пов'язаною з іншими ні сюжетом, ні акторами, ні місцем. Всі їх об'єднує лише те, як сучасні технології можуть вплинути на особистість і світ, який її оточує.

"Роки і роки"

Кожен з шести епізодів серіалу слідує за родиною Лайонс в період з 2019 по 2029 рік. Відправною точкою є 2019 рік, коли до влади приходить політик-популіст Вів'єн Рурк. Автори серіалу наочно демонструють, до чого світ, суспільство і окремих людей можуть привести сучасні течії і тренди. До слова, знайшлося тут місце і для України, для якої шоу робить дуже несприятливий прогноз.