Як Голлівуд буде знімати кіно після карантину

Новини культури:У кінематографі грядуть серйозні зміни.

Хоча, як відомо, президент США Дональд Трамп поспішає з виходом з карантину, щоб економіка держави не впала ще глибше, у окремих штатів з цього приводу є свої міркування і, головне, повноваження. Взагалі, права американських штатів за частиною самостійності набагато ширше, ніж у провінцій або земель європейських країн, просто про це мало пишуть. Іноді вони їх використовують, як у випадку з середньою освітою, стандарти якої в США від штату до штату сильно розрізняються, іноді - ні. Ситуація з коронавірусів належить до першого випадку. Скажімо, як буде запускатися економіка в Каліфорнії, вирішує її губернатор Гевін Ньюсом, який на цьому тижні оприлюднив відповідний план з шести пунктів.

Індустрія розваг становить солідну частину економіки цього одного з найбагатших американських штатів, тому видання Deadline вже зараз прогнозує, як це станеться. І найцікавіше тут навіть не терміни відновлення виробництва (поки примусова домашня самоізоляція в штаті діє до 15-го травня), а те, як саме воно зміниться.

Оскільки кіновиробництво, і в першу чергу, кінозйомки, за визначенням, вимагають скупчення великої кількості людей на обмеженому просторі і великих будівель з безліччю приміщень, тут радикально процес не зміниш. Однак всі члени знімальних груп будуть допускатися на знімальний майданчик тільки після ранкового тестування і очікування його результатів. А це додасть до їх щоденної робочої зміни, на хвилиночку, півтори години.

Правда, є припущення, що для того, щоб скоротити цей процес, зйомки будуть проводити, так би мовити, "вахтовим методом". Тобто - всі учасники роботи будуть перебувати протягом робочого тижня в замкнутому просторі, і залишати його на вихідні. Таким чином, тестування можна буде проводити не щоранку, а тільки по понеділках. Найскладніший випадок - актори, оскільки їх, якщо вони захворіють, по ходу зйомки не заміниш. Тому передбачається, що всі, хто з ними на знімальному майданчику контактує, будуть в масках і рукавичках.

Само собою, що «масовка» у всіх можливих і неможливих випадках буде замінюватися комп'ютерними зображеннями. Те ж саме стосується і зйомок на натурі в міському просторі - всюди, де це можливо і навіть неможливо, реальні міські пейзажі і інтер'єри будуть замінювати комп'ютерними зображеннями і студійними декораціями.

Все, що пов'язано з великими скупченнями людей в кіностудіях, буде переглянуто в плані організації. Наприклад, розклад часу обіду рядових співробітників буде побудовано на зразок "шахматки". Ніякої загальної посуду в кафетеріях - страви будуть в одноразовій упаковці. Навіть двері в офісах і інших приміщеннях доведеться замінити через можливість зараження від дверних ручок - вони будуть обертовими або відкриватися самі.

Якщо ж говорити про нематеріальні зміни, то серед них найважливіше - нова парадигма роботи зі страховими компаніями. Широкий глядач про цей бік Голлівуду практично нічого не знає, але насправді там страхують майже все. Передбачається, що захворювання коронавірусів виключать з числа страхових випадків, а всі, хто бере участь в зйомках, від виконавців головних ролей і до освітлювачів і теслярів, підписуватимуть спеціальний папір, що навмисно і з усвідомленням можливих наслідків, вступають в зону ризику.

Ну а як це все відіб'ється на кіноекранах, покаже час.