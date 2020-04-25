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"Союзмультфільм" хоче відібрати права на Чебурашку у Японії

"Союзмультфільм" хоче відібрати права на Чебурашку у Японії
14:22 Сьогодні Телеграф УНИАН

Новини культури:У 2017 році кіностудія повернула собі більш ніж 90% прав на використання образів і мультфільмів "золотої колекції".

Російська кіностудія "Союзмультфільм" заявила про намір повернути права на використання образу Чебурашки, які передали Японії 16 років тому.

Про це повідомили в кіностудії. Там зазначили, що зараз з приводу дії договору 16-річної давності та його умов у російської та японської сторін є серйозні розбіжності. У Росії вважають, що договір втратив силу.

"Складність полягає в тому, що поточний договір складено згідно з японським законодавством і всі розгляду, в тому числі, в судовому порядку повинні бути реалізовані в Японії та потребуватимуть  залучення серйозних фінансових коштів", – заявили в кіностудії.

Зазначається, що у 2017 році "Союзмультфільм" повернув собі більш ніж 90 відсотків прав на використання образів і мультфільмів "золотої колекції". 

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Японські мультиплікатори випустили перший короткометражний 3D-мультфільм про пригоди Чебурашки і крокодила Гени. Прем'єра була присвячена до 10-річчя японського лялькового серіалу про Чебурашку, у якому було 26 епізодів.

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Суд, Киностудия, Союзмультфильм, Права, Чебурашка, Японія, Порушення, Авторське право, Російська кіностудія.
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