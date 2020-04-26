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Жураківська: В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії

Жураківська: В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії
13:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:Вона додала, що її досі часто кличуть зніматися в Росії, але вона не може цього робити.

Український кінематограф зробив останніми роками великий крок вперед, однак наразі в Україні знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії. Про це розповіла в інтерв’ю Укрінформу актриса театру і кіно Олеся Жураківська.

«Печально, але це наша дійсність», - сказала вона.

На переконання акторки, український кінематограф зробив останніми роками великий крок вперед - з’явилося реально якісне кіно.

«Мені дуже сподобався фільм «Додому», «Мої думки тихі», наші «Перші ластівки», я вважаю, теж прекрасне кіно. А серіал «Спіймати Кайдаша» який чудовий! Тобто за цей час з’явилася маса гарних речей, але зараз, зважаючи на сумні тенденції, може бути відкат назад…», - підкреслила Жураківська.

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«Дуже сильний внутрішній супротив. Не хочу. А от в Україні зараз все повертається на круги своя – у нас знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії, печально, але це наша дійсність», - розповіла вона.

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Кино, Росія, Актори, Жураківська.
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