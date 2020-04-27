Інтерв’ю з автором сценарію серіалу "Чорнобиль"

Спілкується з Мезіном український й американський історик, професор української історії в Гарварді Сергій Плохій. Він є автором книги "Чорнобиль: історія ядерної катастрофи". Обговорюватимуть сам серіал, а також Чорнобильську трагедію. Порівнюватимуть історичний факт і художній фільм, а також обговорять актуальність теми Чорнобиля сьогодні.