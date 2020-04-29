Universal опинилась в центрі скандалу

Новини культури:У час пандемії коронавірусу, коли Голлівуд поставив на паузу всі проєкти, назрів гучний скандал.

Найбільша мережа кінотеатрів США AMC Theatres відмовилась надалі транслювати кінострічки від студії Universal.

З чого розпочався скандал

Видання The Hollywood Reporter повідомляє, що днями очільник NBC Universal Джефф Шелл дав чимале інтерв'ю. У спілкуванні з журналістами Wall Street Journal він наголосив: мультфільм "Тролі: Світове турне" на цифрових платформах перевищив усі очікування компанії. За прокат цієї новинки вони отримали 100 мільйонів доларів.

Компанія Universal вирішила надалі внести зміни щодо співпраці з відомими кінотеатрами. Зокрема, Джефф Шелл заявив: "Як тільки кінотеатри знову відкриються, ми будемо випускати фільми в обох форматах". За його словами, деякі кінострічки будуть транслюватись у кінотеатрах, інші – тільки на стрімінгових платформах.

Відповідь представників AMC Theatres

Та не встигла заява облетіти весь світ, як представники найбільшої мережі кінотеатрів США AMC Theatres відреагували на неї. Таке рішення вони сприйняли як неповагу до багаторічної співпраці, тому голова правління Адам Арон оголосив, що у їхніх закладах більше не транслюватимуть кінострічки Universal. І мова йде не тільки про кінотеатри в США, але й в Європі та Близькому Сході.

Це розчаровує нас, але коментарі Джеффа щодо односторонніх дій і намірів Universal не залишили нам вибору. Отже, AMC більше не буде транслювати фільми Universal в будь-якому з наших кінотеатрів в США, Європі чи на Близькому Сході, – заявив Адам Арон.

За даними журналістів, на компанію Universal чекають мільярдні втрати через одну заяву. Мережа кінотеатрів, як заявив Адам Арон, з 29 квітня не буде показувати новинки кіностудії.

"Ця політика торкається всіх без винятку фільмів Universal і, по суті, вступає в силу сьогодні й по мірі відкриття наших театрів. Ця заява не є якоюсь порожньою або необдуманою загрозою. Також наша політика не націлена виключно на Universal і не є каральною, вона поширюється на будь-якого виробника кіно, який в односторонньому порядку відмовляється від поточних віконних практик при відсутності переговорів між нами", – додав Адам Арон.