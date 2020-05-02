Делоріан з фільму "Назад у майбутнє" виставили на продаж

Новини культури:Мабуть, у світі не знайдеться кіномана, який би не дивився культову трилогію "Назад у майбутнє".

Тепер же прихильники кінострічок мають змогу придбати легендарні автівки, на яких їздили Марті Макфлай і доктор Браун.

Інформація про продаж з'явилась на офіційному сайті американського аукціону Bring a Trailer. За офіційними даними, авто DeLorean DMC-12 є у відмінному стані. Попередні власники машини, які придбали її ще у 1981 році, зберегли оригінальні деталі, що привернуло увагу кіноманів. Наразі вартість авто становить 32 тисячі доларів.

Окрім цього, представники аукціону пропонують купити і точну копію пікапу, яку водив головний герой Марті Макфлай. До комплекту вони додали і атрибутику фільмів "Назад у майбутнє", зокрема, скейтборд, кросівки з автоматичними шнурівками, "газету майбутнього" 2015 року та навіть стару відеокамеру. Власник культового авто також отримає водійські права головного героя.

З часу виходу культової фентезійної кінострічки пройшло уже 35 років, а вона не припиняє бути популярною серед кіноманів. За опитуваннями американців, понад 70% людей хотіли б переглянути продовження улюбленого фільму "Назад у майбутнє".

За сюжетом, звичайний підліток Марті Макфлай подорожує у часі зі своїм другом – геніальним винахідником Емметом Брауном. На головних героїв чекало чимало пригод і таємниць минулого.