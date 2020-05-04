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Понеділок, 04.05.2020
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Фільми з Одрі Хепбрен, які обов'язково треба подивитися

Фільми з Одрі Хепбрен, які обов'язково треба подивитися
16:20 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Сьогодні, 4 травня, легендарній Одрі Хепбрен виповнився б 91 рік.

Знаменита акторка і фотомодель, яка досі надихає модельєрів на створення неповторних колекцій, залишила за собою немало культових кінострічок, які обов'язково варто переглянути хоча б один раз в житті.

Неймовірна Одрі Хепберн померла у 63 роки від раку шлунка, який їй діагностували після благодійної поїздки в Африку у 1992 році. Однак і за життя її доля була непростою.

Попри світове визнання іконою стилю і музою знаменитого модельєра Юбера Живанші, вона зазнала чимало поразок. Одрі Хепберн пережила кілька невдалих шлюбів, з яких єдиним нажитим щастям для неї стало бажане материнство, а також відмову від мрії стати балериною, виною якій був надто високий ріст.

Однак, незважаючи на свої фіаско, вона стала однією з найпопулярніших актрис свого часу.

Топ-3 фільми з Одрі Хепберн

1. "Римські канікули" (1953)

У цьому фільмі відбувся блискучий дебют Одрі Хепберн. За гру у ньому вона отримала премію "Оскар" як "Найкраща актриса", BAFTA і "Золотий глобус". Дует з Грегорі Пеком чи не найбільше запам'ятався у її кар'єрі. Вона зіграла Анну, принцесу невеликої держави, яка приїхала в Рим аби зрозуміти смак свободи. Тими ж стежками пошуку відправився журналіст Джо Бредлі. Їхня зустріч стала дуже щасливою для них, однак всього на день.

 
 
 
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Audrey Hepburn photographed for Roman Holiday, 1953 #NationalPrincessDay #AudreyHepburn #RomanHoliday

Допис, поширений Audrey Hepburn (@soaudreyhepburn)

2. "Сабріна" (1954)

Одрі Хепберн в нарядах Givenchy зробила екранізацію п'єси Семюела Тейлора одним із найуспішніших фільмів того часу. Вона зіграла доньку шофера, який працював на сімейство мільйонерів. Любовні трикутники, перетворення сірої мишки у витончену леді, боротьба за власне щастя – це все, що треба знати про цей фільм, аби обов’язково додати його у список "must see".

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3. "Забавна мордочка" (1957)

В основі сюжету дотепної сатири про світ моди – роман між продавчинею книжкового магазинчика Джо Стоктон (Одрі Хепберн) і модним фотографом з Медісон Авеню Діком Евері (Фред Астер). Хлопець помічає милу і юну Джо і перетворює її в топ-модель Парижа. У фільмі Хепберн співає і танцює, так вони разом з Астером стають ідеальною парою. До слова, у цьому фільмі Одрі також постала у вбраннях Givenchy.

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Актриса, Фильмі, Класика, Голивуд, Одрі Хепбрен.
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