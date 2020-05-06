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"Рік і Морті" 4 сезон: трейлер і дата виходу

"Рік і Морті" 4 сезон: трейлер і дата виходу
10:32 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Автори успішного мультсеріалу "Рік і Морті" (Rick and Morty) презентували нові епізоди 4 сезону.

За офіційними даними, кіномани переглянули перші ролики 3 травня 2020 року.

Як відомо, дебютні серії 4 сезону мультсеріалу "Рік і Морті" презентували ще у листопаді 2019 року. Тоді у мережі з'явились 6 епізодів, які підкорили кіноманів. Відтак мільйони людей у всьому світі в очікуванні продовження улюблених пригод Ріка та Морті, від яких неможливо втримати сміх. Показ їх відбудеться на Adult Swim.

За сюжетом, Морті, якому вже 15 років, все більше опирається ексцентричним витівкам свого дідуся та науковця Ріка. У новому сезоні головні герої щонайменше 5 разів поставлять під загрозу існування світу. Однак завдяки своїм витівкам РІк і Морті знайдуть вихід з будь-яких ситуацій та продовжать подорожі галактиками. А от як це станеться – глядачі побачать вже у курйозних епізодах.  

Незадовго до прем'єри автори презентували трейлер, який встиг підкорити прихильників мультсеріалу. Всього за добу ролик переглянули понад 3 мільйони користувачів, тому 4 сезону пророкують чималий успіх. 

Авторами мультсеріалу є Джастін Ройланд і Ден Хармон. Наразі телеканал Adult Swim замовив 70 нових серій. Зважаючи на популярність мультсеріалу, прихильники "Ріка і Морті" можуть не турбуватись про закриття проєкту. 

"Рік і Морті" 4 сезон: графік виходу нових серій 

1 серія – 10 листопада 2019 року

2 серія – 17 листопада 2019 року

3 серія – 24 листопада 2019 року

4 серія – 8 грудня 2019 року

5 серія – 15 грудня 2019 року

6 серія – 3 травня 2020 року

7 серія – 10 травня 2020 року

8 серія – 17 травня 2020 року

9 серія – 24 травня 2020 року

10 серія – 31 травня 2020 року

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Нагадаємо, що вперше на екрани стрічка вийшла у 2013 році. Головний герой – божевільний вчений Рік Санчез, який щодня потрапляє у нові пригоди, подорожуючи різними куточками всесвіту зі своїм внуком Морті. Курйозні ситуації та особливий гумор не залишить байдужими кіноманів

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Трейлер, 4 сезон, Рик и Морти, Rick and Morty, Дата Виходу.
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