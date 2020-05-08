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П'ятниця, 08.05.2020
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У мережі показали перші кадри серіалу "Проклята" від Netflix
У мережі показали перші кадри серіалу "Проклята" від Netflix

У мережі показали перші кадри серіалу "Проклята" від Netflix

У мережі показали перші кадри серіалу "Проклята" від Netflix
14:49 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Netflix

Новини культури:У стрічці буде переосмислена знаменита легенда про короля Артура.

У мережі з'явилися перші кадри і постер майбутнього серіалу Netflix "Проклята", заснованого на однойменному графічному романі Тома Уїлера та Френка Міллера.

Фото опублікувало видання Comic Book.

У стрічці буде переосмислена знаменита легенда про короля Артура, історію розкажуть від особи дівчини з надприродними здібностями Німуе у виконанні Кетрін Ленгфорд ("13 причин чому"). 

За сюжетом, Німуе після смерті матері знайомиться з юним найманцем на ім'я Артур (Девон Террелл), який займається пошуками чарівника Мерліна (Густаф Скарсгард), щоб передати йому старовинний меч Екскалібур. Героїня допоможе влаштувати повстання проти підступних червоних паладинів. 

Коли чекати прем'єру фільму "Аватар 2", деталі зйомок

Прем'єра "Проклятої" запланована на літо 2020 року.

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Netflix, Проклята, Френка Міллера, Comic Book.
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