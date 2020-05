У мережі показали перші кадри серіалу "Проклята" від Netflix

У мережі з'явилися перші кадри і постер майбутнього серіалу Netflix "Проклята", заснованого на однойменному графічному романі Тома Уїлера та Френка Міллера.

Фото опублікувало видання Comic Book.

У стрічці буде переосмислена знаменита легенда про короля Артура, історію розкажуть від особи дівчини з надприродними здібностями Німуе у виконанні Кетрін Ленгфорд ("13 причин чому").

