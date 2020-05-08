У мережі показали перші кадри серіалу "Проклята" від Netflix

Новини культури:У стрічці буде переосмислена знаменита легенда про короля Артура.

У мережі з'явилися перші кадри і постер майбутнього серіалу Netflix "Проклята", заснованого на однойменному графічному романі Тома Уїлера та Френка Міллера.

Фото опублікувало видання Comic Book.

У стрічці буде переосмислена знаменита легенда про короля Артура, історію розкажуть від особи дівчини з надприродними здібностями Німуе у виконанні Кетрін Ленгфорд ("13 причин чому").

Netflix reveals first look at Katherine Langford in their upcoming fantasy drama series, #Cursed. ⚔️ pic.twitter.com/vk74jzAqPj — Pop Crave (@PopCrave) May 7, 2020

За сюжетом, Німуе після смерті матері знайомиться з юним найманцем на ім'я Артур (Девон Террелл), який займається пошуками чарівника Мерліна (Густаф Скарсгард), щоб передати йому старовинний меч Екскалібур. Героїня допоможе влаштувати повстання проти підступних червоних паладинів.

Прем'єра "Проклятої" запланована на літо 2020 року.