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Коли чекати прем'єру фільму "Аватар 2", деталі зйомок

Коли чекати прем'єру фільму "Аватар 2", деталі зйомок
19:20 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новини культури:У Голлівуді анонсували вихід продовження знаменитої кінострічки "Аватар".

 Поки автори проєкту не поспішають публікувати трейлер, однак залюбки розповіли, коли очікувати на прем'єру фільму. 

Наразі прем'єра "Аватар 2" в Україні запланована на 16 грудня, однак ця дата може змінитись через пандемію коронавірусу. Відомо, що у центрі сюжету, як і в попередній кінострічці, буде солдат Джейк Саллі, який перевтілиться у свого аватара та очолить народ на'ві.

Саме цей американець, як ніхто інший, може протистояти користолюбним людям, які намагаються захопити Пандору. Щоб захистити місцеві реліквії та жителів, всі візьмуться за оборону краю. Фільм "Аватар 2" вийде у прокат у 2021 році  Вперше про зйомки фільму "Аватар-2" заговорили ще у квітні 2010 року. Тоді режисер Джеймс Кемеронзазначив, що всі події кінострічки розгортатимуться в океані Пандори.

Щоб надихнутись та показати підводний світ, автори телепроєкту занурювались на дно Маріанської западини, а Джеймс Кемерон став третьою людиною у світі, яка подолала цей небезпечний шлях. Тому експерти вже прогнозують, що кінострічка може мати шалений успіх у прокаті.

Наразі у мережі з'явились перші кадри зі знімального майданчика, які поширив продюсер фільмуДжон Ландау. Очікується, що це буде перший фільм із трилогії "Аватар". "Кількафотографій зі зйомок, на яких Джим дає акторам вказівки, перш ніж вони поринуть під воду для створення сцени з сиквелів "Аватарів".

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Що це за білі штуки на водній поверхні? Ці маленькі білі кульки необхідні, щоб захистити від світла на поверхні систему захоплення руху. Разом з цим вони дозволяють акторам безпечно виплисти наверх, коли це необхідно", –розповів він прихильникам.

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Все по темі:

Голливуд, Фильм, Джеймс Кэмерон, Аватар 2, Режисер, Джейк Саллі.
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